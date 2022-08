El exabogado norteamericano de Khashoggi, expulsado de Emiratos tras pagar multa

El exabogado norteamericano del periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi, condenado por la justicia de Emiratos Árabes Unidos a una elevada multa por "blanqueo de dinero", abandonó el país tras ser expulsado, indicó este sábado a AFP su representante.

"Va camino de Estados Unidos", declaró a AFP Faisal Gill, y precisó que su cliente, Asim Ghafoor, pagó la multa que se le impuso de cinco millones de dirhams (1,4 millones de dólares).

Ghafoor fue detenido en julio en Emiratos Árabes Unidos y condenado inicialmente a tres años de prisión, así como a una multa de tres millones de dirhams, unos 815.000 dólares, por "blanqueo de dinero vinculado a una operación de evasión fiscal en Estados Unidos".

Sin embargo, el jueves un tribunal de Abu Dabi anuló su pena de prisión, y en su lugar lo condenó a pagar cinco millones de dirhams y a ser expulsado de territorio emiratí.

Según la agencia oficial de prensa WAM, Ghafoor fue procesado por pedido de las autoridades norteamericanas. Aunque en julio, tras la condena en primera instancia, Washington aseguró "no haber pedido la detención" de Ghafoor y dijo que el caso no parecía vinculado a su relación con Khashoggi.

El abogado de Ghafoor puntualizó que no pesa ningún cargo en su contra en Estados Unidos.

Ghafoor encabeza un bufete de abogados y es miembro del consejo de administración del grupo de defensa de los derechos humanos Democracy for the Arab World Now (DAWN), fundado por el periodista saudita Jamal Khashoggi.

El asesinato de Khashoggi en 2018 a manos de agentes saudíes hundió durante un tiempo la imagen de Arabia Saudita, aliada de Emiratos Árabes Unidos.

