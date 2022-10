El Lens castiga al Marsella y el Lyon de Blanc gana al fin

El Olympique de Marsella (4º) sufrió una tercera derrota consecutiva en la Ligue 1, superado este sábado 1-0 por el Lens, que escala al segundo puesto, mientras que el Lyon de Laurent Blanc frenó su racha negativa al ganar al Montpellier 2-1 con un gol en el 90 de Alexandre Lacazette.

El Lens podría verse adelantado de todas formas en la tabla el domingo por el Lorient (3º), que visita el domingo al Troyes (12º).

En el Velodrome, el portugués David Pereira Da Costa, que entró en juego en el segundo acto, marcó el único gol del partido en el minuto 78 tras un disparo desviado por el defensor argentino Leo Balerdi y que tocó en el larguero antes de entrar al arco defendido por el arquero español Pau López.

El Lens se llevó tres puntos de oro ante un rival directo por el podio -en Francia sólo los dos primeros tienen billete directo a la fase de grupos de la Champions- como el conjunto marsellés, que queda a cuatro puntos en la clasificación después de 12 jornadas.

"¿La gente habla de Liga de Campeones? La gente se embala siempre. Yo soy entrenador, no aficionado", atemperó el técnico del Lens, Franck Haise.

Pero el ambiente de optimismo se torna sombrío en un Marsella que en cuatro días se jugará la vida en Champions en su visita al Eintracht de Fráncfort.

Pese a ello, el técnico Igor Tudor tuvo palabras de reconocimiento para los suyos: "A veces el fútbol es injusto y ese fue el caso esta noche. El equipo me gustó mucho y si un equipo merecía ganar yo creo que era el nuestro. He dicho a mis jugadores que no estuviesen tristes, estoy orgulloso de ellos, es uno de los mejores, si no el mejor partido de la temporada".

Y el Lyon puso fin a una serie de seis partidos sin victoria (con cinco derrotas) en Ligue 1 al imponerse 2-1 'in extremis' en Montpellier (11º) gracias a su capitán Alexandre Lacazette, autor de una pase de gol y del tanto de la victoria en el minuto 90.

Nombrado entrenador hace dos semanas, Laurent Blanc ganó su primer partido con el Lyon, que pasa al octavo puesto a falta de disputarse el grueso de la duodécima fecha de la Ligue 1.

El antiguo seleccionador de Francia y exentrenador del PSG asumió el cargo a primeros de mes, después de que el técnico holandés Peter Bosz pagase con su puesto el pobre inicio de temporada del equipo. En su debut liguero perdió 3-2 ante el Rennes la semana pasada.

Houssem Aouar adelantó al Lyon en el minuto 33, Sepe Elye Wahi igualó para los locales (70), antes de que Lacazette diese los tres puntos a los suyos.

Para entonces, los dos equipos se habían quedado con un jugador menos por las rojas vistas por Stephy Mavididi y Sinaly Diomande en el minuto 75.

Aun así, el Lyon está a 15 puntos del líder París SG, que el viernes se llevó los tres puntos de Córcega ante el Ajaccio (18º), con una victoria por 3-0, con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Leo Messi.

