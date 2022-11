"El primer decepcionado es Benzema" por su lesión, afirma Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que Karim Benzema no estará el jueves en el partido contra el Cádiz, señalando que el "primer decepcionado" es el capitán blanco, que sufre molestias en el muslo izquierdo.

Desde que recibió su Balón de Oro el 17 de octubre en París, Benzema no jugó los partidos contra Sevilla, Girona y Rayo Vallecano en Liga, ni contra el RB Leipzig en la Liga de Campeones, y sólo disputó 26 minutos contra el Celtic la pasada semana.

"Lo que me molesta es que Karim no ha podido ayudar al equipo con su calidad en estos partidos", afirmó Ancelotti este miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cádiz, donde no estará Benzema, que este miércoles no entrenó con el grupo.

"Lo ha intentado, pero no ha podido volver de esta molestia, que es una cosa pequeña", añadió el técnico merengue, que rechazó que Benzema pueda estar reservándose de cara al Mundial.

"El primero que está decepcionado de esta situación es Karim, que llega al Mundial sin haber tenido los minutos que necesitaba para tener una buena condición", afirmó Ancelotti.

"Ha tenido un problema, que no es grave porque no ha parado, ha seguido entrenando individualmente, pero la sensación para el partido no es buena", añadió el técnico merengue.

Ancelotti también negó que Benzema tuviera miedo de perderse la cita en Catar por este problema en el muslo izquierdo.

"Después de la primera lesión contra el Celtic, que fue más grave, ha recuperado, y las últimas dos molestias no son cosas importantes, nunca ha pensado que peligraba el Mundial. Realmente, son cosas muy pequeñas", aseguró Ancelotti.

El delantero francés debería formar parte de la lista de convocados que el seleccionador francés Didier Deschamps tiene previsto anunciar este miércoles.

Respecto a que se celebre un Mundial en Catar, Ancelotti consideró que "es un Mundial distinto, es un Mundial en invierno, cambia la estructura de las competiciones locales, obviamente es imposible jugar un Mundial en Catar en verano".

"Creo que va a ser un Mundial entretenido, no hay un gran favorito, los jugadores no llegan agotados como al final de la temporada. Va a ser un Mundial entretenido y que gane el mejor", concluyó Ancelotti.

pve-gr/dr