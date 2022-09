El triunfo de México ante Perú "nos da tranquilidad", reconoce Martino

Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de México, admitió que el triunfo 1-0 ante Perú de este sábado era necesario para cambiar la dinámica del equipo y lamentó la polémica desatada por su ausencia en el entrenamiento del viernes.

"Poder ganar nos da tranquilidad", declaró el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al amistoso, celebrado en el Rose Bowl de Pasadena (California, Estados Unidos).

"Entendemos que habíamos entrado en una dinámica que necesitábamos modificar", afirmó el seleccionador del 'Tri', que llevaba tres amistosos seguidos sin ganar ni anotar un solo gol.

"Buscaremos seguir mejorando pero ahora dentro de una dinámica más positiva porque en el último año este tipo de partidos los hubiéramos terminado perdiendo", afirmó.

Pese a la falta de precisión en ataque, el técnico se mostró satisfecho por el rendimiento de México, que encontró el gol del triunfo en el minuto 85 en un córner culminado por Hirving Lozano.

"Hemos hecho una primera media hora que nos ilusiona mucho. A lo mejor no lo pudimos sostener más tiempo, pero teníamos enfrente un rival que pudo ser perfectamente mundialista", consideró Martino sobre el combinado peruano.

Posteriormente, Martino se refirió a su polémica ausencia en el entrenamiento que celebró México el viernes a puertas abiertas para su afición.

El estratega aseguró que ya habían trabajado toda la estrategia para el juego ante Perú y prefirió ver el partido amistoso que Argentina, su rival en el Grupo C mundialista, ganó 3-0 a Honduras en Miami.

"El día antes habitualmente trabajamos algo del partido (...) Está claro que no solamente el hincha, también los periodistas y el rival puede meterse dentro de la cancha entonces nosotros terminamos la preparación del partido 48 horas antes", explicó. "Como yo no tenía nada que hacer con los futbolistas me pareció mejor ver a Argentina que estar en la cancha".

"Si tengo algo claro es que el hincha no venía a verme a mí sino a los jugadores", recalcó.

"No pensé que esto pudiera tener algún motivo de debate, pero hasta respirar se torna un motivo de debate", lamentó Martino, cuestionado por sectores periodísticos y de la afición desde las eliminatorias de Concacaf.

"Está claro que la situación no es cómoda pero me siento feliz, ilusionado y con ganas de afrontar este desafío", afirmó.

Respecto a Argentina, Martino dijo que se trata "del mejor equipo de los cuatro (del grupo) y uno de los tres candidatos a ganar la Copa del Mundo".

"Nosotros vamos a cada partido con la ilusión de ganarlo pero no podemos negar lo que tenemos enfrente", afirmó.

