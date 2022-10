El Valladolid pone fin a la racha de victorias de la Real Sociedad

El Real Valladolid (11º) truncó la racha de cinco victorias consecutivas en LaLiga de la Real Sociedad (3º) al imponerse este sábado 1-0 al conjunto vasco, que podría perder a lo largo del fin de semana su tercer puesto en la clasificación.

El conjunto 'txuriurdin' llegaba a Pucela en la undécima fecha liguera luego de haberse llevado la victoria en sus ocho últimos compromisos, entre liga y Europa League, pero un gol del delantero Sergio León (16) privó a los pupilos de Imanol de meterse de lleno en la pelea por el liderato que mantienen Real Madrid y FC Barcelona.

"Los dos equipos hemos tenido situaciones para hacer gol, creo que incluso nosotros más, pero los que han acertado han sido ellos, y es de lo que se trata, de acertar más que el rival", declaró en conferencia de prensa el técnico de la Real Sociedad Imanol Alguacil.

El Betis (5º) y el Atlético de Madrid (4º) se enfrentarán el domingo en Sevilla, un choque cuyo ganador arrebatará a la Real su tercera posición.

Y si el resultado del estadio de Pucela puede considerarse como inesperado, no lo fue menos la derrota del Valencia (9º) en casa ante el Mallorca (12º) del mexicano Javier Aguirre (2-1). Y eso que el uruguayo Edinson Cavani adelantó al conjunto 'che' de penal (52), pero el delantero kosovar Vedat Muriqui, también desde los once metros (66), y el surcoreano, ex del Valencia, Kang In Lee (83) dieron la vuelta al marcador.

Horas antes, el Rayo Vallecano (10º) no se apiadó del Cádiz (19º), al que endosó un 5-1 en un partido con tres expulsados, uno por los locales y dos por los andaluces.

El líder Real Madrid recibe este sábado 19h00 GMT al Sevilla (13º).

-- Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Rayo - Cádiz 5 - 1

Valladolid - Real Sociedad 1 - 0

Valencia - Mallorca 1 - 2

(19h00 GMT) Real Madrid - Sevilla

- Domingo:

(12h00 GMT) Espanyol - Elche

(14h15 GMT) Betis - Atlético de Madrid

(16h30 GMT) Villarreal - Almería

Girona - Osasuna

(19h00 GMT) Barcelona - Athletic

- Lunes:

(19h00 GMT) Celta - Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 28 10 9 1 0 25 8 17

2. Barcelona 25 10 8 1 1 24 4 20

3. Real Sociedad 22 11 7 1 3 16 13 3

4. Atlético de Madrid 20 10 6 2 2 16 8 8

5. Betis 20 10 6 2 2 13 6 7

6. Athletic 18 10 5 3 2 19 8 11

7. Osasuna 16 10 5 1 4 10 10 0

8. Villarreal 15 10 4 3 3 12 6 6

9. Valencia 15 11 4 3 4 18 13 5

10. Rayo 15 11 4 3 4 16 14 2

11. Valladolid 14 11 4 2 5 11 15 -4

12. Mallorca 12 11 3 3 5 9 12 -3

13. Sevilla 10 10 2 4 4 10 15 -5

14. Almería 10 10 3 1 6 11 17 -6

15. Celta 10 10 3 1 6 11 20 -9

16. Espanyol 9 10 2 3 5 12 17 -5

17. Getafe 9 10 2 3 5 10 18 -8

18. Girona 8 10 2 2 6 14 18 -4

19. Cádiz 7 11 1 4 6 5 22 -17

20. Elche 3 10 0 3 7 6 24 -18

