"Es una semana durísima, se puede formar un caos grande", vaticina Enric Mas

El corredor español del equipo Movistar Enric Mas afirmó este lunes, último día de descaso en el Tour, que la tercera semana de la 'Grande Boucle' "es durísima, si el pelotón quiere se puede formar un caos grande".

"Sólo queda una semana, pero es una semana durísima, donde si el pelotón quiere se puede formar un caos grande", vaticinó Mas durante una rueda de prensa telemática desde Carcasona (sur de Francia). "Será un espectáculo, sobre todo para el público", añadió.

En el horizonte se presentan los Pirineos, donde el miércoles la etapa concluirá en el alto de categoría especial de Payragudes, y un día después de nuevo final en alto, también de categoría especial, de Hautacam.

"Durante estos últimos tres o cuatro días donde las fugas han sido muy complicadas de coger, me intenté meter, bueno no era yo el que arrancaba sino que cuando cinco o seis corredores arrancaban me infiltraba un poco por ahí (...) pero Jumbo al tener el equipo que tenían no nos dejaban", explicó Mas, que ocupa el décimo puesto en la general a 9 minutos y 58 segundos del líder Jonas Vingegaard.

"Pero así como ayer cambió todo, que (el Jumbo) perdieron a dos pilares fundamentales como Primoz (Roglic) y Steven (Kruijswijk) pues yo creo que va a ser un poco diferente", apuntó el corredor mallorquín de 27 años.

Mas estuvo cerca de los mejores en Alpe d'Huez, aunque un día antes había perdió tiempo (más de ocho minutos) en el Galibier y el Col du Granon.

"Siento rabia, pero también es un gran aprendizaje para el futuro. Llegábamos muy bien en este Tour, habíamos hecho todo bien menos la crono, se nos había ido un poco de tiempo, y gracias a que estaba con los mejores en Alpe d'Huez sabemos que tenemos que mejorar y ver qué pasó y que para un futuro no nos pase".

Preguntado sobre el nombre del ganador final del Tour, entre Vingegaard y Tadej Pogacar, Mas no quiso mojarse: "No sé qué decirte, son dos auténticos cracks y sinceramente que gane el mejor".

"Es verdad que son dos minutos y medio que lleva ganados Vingegaard, ayer tuvo una caída, para mí va a ser un duelo muy bonito donde nosotros podemos sacar partido".

Mas no descartó el objetivo podio, que marca el británico Geraint Thomas (Ineos), del que le separan más de siete minutos: "El podio está lejos, pero vamos a confiar".

El líder del equipo telefónico fue quinto en la general del Tour en 2020 y sexto un año después, y si parece difícil que se suba al podio en los Campos Elíseos el domingo, la opción de una victoria de etapa, su primera en el Tour, parece más viable.

"El equipo Jumbo está un poco más debilitado, menos corredores, y UAE también con los dos casos positivos de covid que tuvieron, yo creo que ya no pueden amarrar tanto la carrera como lo han hecho hasta ahora, en una fuga ya no pueden controlar tanto quién va dentro, y si se va un grupo de 20 25 corredores es difícil saber quién está y quién no está. Tendremos que jugar esa opción", explicó.

Mas, criticado a menudo en redes sociales, afirmó que no las mira. "Las lleva un amigo y a veces me envía una captura de pantalla y nos reímos".

También confesó que él mismo se pone "mucha presión", porque él también es "de pedir a las personas que están cerca, y para eso el primero que me tengo que pedir a mí mismo soy yo".

"Para intentar conseguir objetivos grandes tiene que ser así", sentenció.

iga/psr