España retiró su proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón", afirmó el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, este martes en rueda de prensa.

"Aquello por lo que hemos luchado no hemos podido mantenerlo, al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón no se ha podido materializar esta candidatura", afirmó Blanco.

gr/mcd