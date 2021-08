Estadounidense Henley se mantuvo en la cima del Wyndham Championship de Greensboro

El estadounidense Russell Henley hundió un putt para eagle de 33 pies en el par 5 del hoyo 15 en su camino a tomar una ventaja de tres golpes sobre su compatriota Tyler McCumber, después de la tercera ronda del sábado en el Wyndham Championship del PGA Tour de Greensboro, Estados Unidos.

Henley, de 32 años, cerró con un bogey para terminar con una tarjeta con 69 impactos, uno bajo par, y colocarse en 195 (-15) después de 54 hoyos en el Sedgefield Country Club en Greensboro, Carolina del Norte.

El putt cuesta abajo de Henley, el más exitoso de esta semana, produjo el eagle solitario del día en el hoyo 15 y duplicó su ventaja de dos a cuatro golpes después de una salida con 62 y 64 los dos primeros días.

"No siempre voy a disparar 62 ó 64. Me siento agradecido de estar bajo par hoy", dijo Henley. "Siento que mentalmente fui bastante duro considerando cómo me sentía. Solo un poco descuidado, pero en general tomé algunas buenas decisiones, hice algunos altibajos realmente agradables y estoy agradecido por donde estoy".

El colombiano Sebastián Muñoz cayó tres escalones, del 12 al 15, con un cartón con 68 (-2) para un total de 201 (-9).

En tanto, el venezolano Jhonattan Vegas marcha en el 39 con 205 (-5), seguido del colombiano Camilo Villegas en el 51 con 206 (-4), el argentino Nelson Ledesma en el 70 con 210 (parejo al campo) y boricua Rafael Campos en el 74 con 213 (+3).

- Resultado del sábado en el torneo US PGA Tour de Greensboro, Carolina del Norte:

1. Russell Henley (USA) 195 (62-64-69)

2. Tyler McCumber (USA) 198 (65-67-66)

3. Branden Grace (RSA) 199 (66-69-64)

. Roger Sloan (CAN) 199 (71-64-64)

. Kevin Kisner (USA) 199 (65-68-66)

. Kevin Na (USA) 199 (68-64-67)

. Scott Piercy (USA) 199 (64-66-69)

. Rory Sabbatini (SVK) 199 (66-64-69)

9. Adam Scott (AUS) 200 (66-70-64)

. Hudson Swafford (USA) 200 (64-69-67)

. Kevin Streelman (USA) 200 (66-66-68)

. Justin Rose (ENG) 200 (66-65-69)

. Tyler Duncan (USA) 200 (69-62-69)

. Webb Simpson (USA) 200 (65-65-70)

...

15. Sebastian Munoz (COL) 201 (66-67-68)

39. Jhonattan Vegas (VEN) 205 (65-68-72)

51. Camilo Villegas (COL) 206 (68-67-71)

70. Nelson Ledesma (ARG) 210 (69-67-74)

74. Rafael Campos (PUR) 213 (66-70-77)

