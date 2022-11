"Estamos ante una página en blanco", dice Deschamps a la AFP

Al mando de la selección francesa desde hace más de una década, Didier Deschamps, de 54 años, empieza "una página en blanco" en el Mundial de Catar-2022, a pesar del triunfo en Rusia-2018, explica en una entrevista con la AFP.

Pregunta: Una vez en la cima mundial, ¿dónde encuentra la motivación para intentar llegar más lejos?

Respuesta: "Cuando llegas, es tan bonito, tan bueno... Ser competitivo no es estar satisfecho de lo que uno ha hecho, es hacer lo que hace falta para continuar ganando. Es muy difícil ganar, sobre todo una Copa del Mundo, es todavía más difícil ganarla de nuevo. El éxito tiene tendencia a borrar muchas cosas. No todo es rosa cuando se gana: hay que saber cómo se ha llegado, los ingredientes de base que se han puesto... Están la calidad y el talento, pero solos no son suficientes. Sin lo mental, el estado de ánimo y la determinación, es imposible ganar a este nivel".

P: Están los fracasos después de 2018...

R: "(Corta la pregunta) Fracasos, fiasco... Son palabras. Hay matices también. Hubo una eliminación prematura (octavos de la Eurocopa 2021). Poder reaccionar es importante. El fútbol de alto nivel es implacable. Afortunadamente esto es lo que lo hace más rico. El ADN de este equipo es la solidez. En diez minutos lo perdimos por diferentes razones (octavos de la Eurocopa ante Suiza, 3-3, 5-4 tras penales). Desde que haces menos, le das la posibilidad a tu adversario de aprovecharlo".

P: ¿La etiqueta de campeón del mundo pesa también sobre los jugadores que han llegado tras 2018?

R: "No lo sé, pero es lo que hay. La dificultad es que no podemos llegar más alto. Podemos hacerlo igual de bien con una expectación más importante. Este estatus no nos ofrece garantías ni seguridad. Estamos ante una página en blanco, con una nueva historia a escribir, sin duda diferente".

P: A pesar de su experiencia, se le escucha poco hablar de temas extradeportivos, ¿por qué?

R: "Cuando ustedes me preguntan no es el ciudadano francés el que responde, sí el seleccionador del equipo francés, con obligaciones inherentes a mi función. Puedo tener opiniones y tengo como deber guardarlas para mí, porque lo que digo solo me compromete a mí. Ustedes pueden pensar que no digo nada pero mi intención es ser respetuoso con la institución con la que estoy comprometido".

P: ¿Como Catar por ejemplo?

R: "Lo repito, cada uno tendrá la libertad de expresarse. También los jugadores, que dirán lo que tengan que decir si se les pregunta. Lo único que queremos es que estén informados sobre la situación en el sitio. Para tener una opinión es esencial. Creo que es falso pensar que están desconectados de los problemas de la sociedad. En lo que me concierne, ya he dado respuestas. Sobre Catar he sido muy claro: participar no significa apoyar. Somos los invitados de un país anfitrión. Como fue el caso, no hay que olvidarlo, en Rusia hace cuatro años y en Brasil hace ocho. Esta decisión (atribuir el Mundial a Catar) no se tomó hace algunas semanas o meses. Ocurrió hace más de diez años. Esto no impide que sigamos vigilando a nuestro nivel. Dependo de una federación que ha hecho las gestiones necesarias, a su nivel, para que todo salga de la mejor manera posible allí. Créanme, no estamos en una burbuja, insensibles a los problemas de los otros".

