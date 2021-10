Expiloto de Boeing inculpado por accidente del 737 MAX se niega a ser "un chivo expiatorio"

El expiloto de pruebas de Boeing acusado el jueves por haber omitido transmitir información importante al regulador de aviación estadounidense durante la certificación del 737 MAX se niega a convertirse en un "chivo expiatorio", dijo el viernes su abogado.

Mark Forkner, de 49 años, es la primera persona en ser procesada en la investigación sobre las causas de dos accidentes del 737 MAX en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.

"Esta tragedia merece la búsqueda de la verdad, no un chivo expiatorio", dijo su abogado, David Gerger, en un mensaje enviado a la AFP.

"Si el gobierno realmente lleva este caso ante la justicia, se demostrará que Mark no causó esta tragedia, que no mintió y que no debería ser acusado", agregó.

Forkner fue acusado el jueves por un gran jurado en Texas de haber proporcionado al regulador de aviación (FAA) "información falsa, inexacta e incompleta" sobre un cambio realizado en el software de control de vuelo del MCAS, implicado en las dos tragedias, y de haberlo hecho para ahorrarle dinero a Boeing.

En un mensaje a un colega revelado en 2019, el piloto indicó que el software dificultaba el vuelo del avión en un simulador.

Pero deliberadamente eligió no compartir esta información con la FAA, lo que habría llevado al regulador a no exigir capacitación específica a los pilotos y no incluir referencias al MCAS en los documentos de capacitación.

Boeing ya reconoció su responsabilidad en la manipulación de las autoridades y acordó en enero pagar más de 2.500 millones de dólares para resolver demandas.

Pero nadie ha sido procesado todavía en este caso. Los representantes de las familias de las víctimas también dijeron el viernes que Forkner era principalmente un "chivo expiatorio".

"Boeing organizó un sistema que recompensaba las ganancias financieras a corto plazo y Mark Forkner estaba operando dentro de este sistema", dijo Nadia Milleron, madre de una de las víctimas del accidente de Ethiopian Airlines, ocurrido en marzo de 2019.

"Los fiscales pueden y deben buscar a otras personas responsables de estos accidentes. Todas las familias que han perdido a alguien sienten lo mismo: los ejecutivos y la junta directiva de Boeing deberían ir a la cárcel", dijo en una declaración comunicada por un representante del bufete de abogados que defiende a las familias de las víctimas.

jum/tu/rle/dg/lm