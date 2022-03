Expresidente panameño Martinelli califica como "novela" su investigación en España

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, calificó este lunes, en tono de burla, como una "novela" la investigación que se le realiza en España por espiar presuntamente a una expareja, en un caso en donde inicialmente hubo una decena de detenidos.

En un video divulgado en su cuenta de Twitter, Martinelli asegura estar en una librería panameña, buscando un libro para entender "el cuento español".

Estoy "buscando un libro (...) de la mitología griega y la mitología nórdica, porque a mí como me inventan de todo, de esa telenovela nueva que me han inventado en España, esa novela, quiero entender lo que es la mitología, porque verdaderamente no saben que inventarme", aseguró.

Según la prensa española, Martinelli habría ordenado espiar a una mujer, con la que supuestamente mantenía una relación.

Los hechos habrían tenido lugar en julio de 2020, cuando esta mujer se encontraba de vacaciones en la isla mediterránea de Mallorca (Baleares).

Por este caso fueron "arrestadas once personas", cuatro de ellas agentes de la Guardia Civil, según confirmó a la AFP la semana pasada un portavoz de cuerpo policial.

Los detenidos están acusados de "formar parte de un grupo criminal y acosar a una mujer" por "encargo de una persona de Panamá", agregó la fuente policial.

Los arrestados, que se hacían llamar "Group Kougar", vigilaron y siguieron a la mujer en Palma (capital de Mallorca) y en las playas que visitó. Incluso la espiaron desde motos de agua cuando se encontraba en un barco, según reportó el diario El Mundo.

Según confirmaron fuentes jurídicas a la AFP, Martinelli -quien ya está siendo juzgado en España por un caso de presunta corrupción- es también investigado por este caso.

Sin embargo, el expresidente (2009-2014) dice en el video que todas son invenciones.

Martinelli fue juzgado y absuelto el pasado noviembre en Panamá en un caso en el que fue señalado de haber espiado ilegalmente a opositores durante su mandato.

En España está siendo juzgado por presuntamente recibir sobornos de la constructora española FCC a cambio de contratos para obras públicas durante su gobierno.

En 2022 dos hijos del exmandatario fueron acusados en Estados Unidos por cargos de conspiración para lavar decenas de millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en beneficio de un "pariente cercano" que fue "funcionario público de alto rango" entre 2009 y 2014.

