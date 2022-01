Fendi hace desfilar un "ejército de emperatrices" en París

Fendi escenificó el jueves el desfile de un "ejército de emperatrices", en el último día de la Semana de Alta Costura de París.

El británico Kim Jones, director de las colecciones de moda femenina de la casa romana Fendi e igualmente estilista de Dior hombre, organizó una pasarela de aires futuristas.

Los cortes son majestuosos, los colores saturados: negro azul oscuro, rojo, violeta.

Las "emperatrices" avanzan con aire hierático, sobre unos zapatos de plataforma imponente, sin talón, lo que provoca algunos tropezones en la pasarela.

Hay un tono guerrero, las colas de los vestidos son largas. "Mi razón de ser en Fendi es celebrar el poder de las mujeres", declara Kim Jones en la nota de presentación de la colección primavera/verano.

Por su parte, el camerunés Imane Ayissi juega con los lemas. Toma prestado paños impresos, típicos de la cultura textil africana occidental, para presentar los mensajes que considera importantes.

La palabra "foufoullou" en la lengua ewondo de Camerún significa "mezcla". En otros vestidos aparece "ensemble" (juntos, en francés).

Estampado sobre un vestido blanco, un lema proclama: "No Fashion on a dead planet" (no puede haber moda en un planeta muerto).

Los vestidos juegan y mezclan las tonalidades de verde y rosa. Al creador camerunés le gusta flirtear con las lentejuelas y el encaje, con los colores de la cultura adire de Nigeria.

Exbailarín del Ballet Nacional de Camerún, Imane Ayissi entró en la historia en 2020 al convertirse en el primer creador de África subsahariana que figuraba en el calendario oficial de la alta costura.

El japonés Yuima Nakazato rindió homenaje al teatro "No" de su país, y también al manga, con bailarines y modelos de cabellos coloreados.

Los bailarines aparecieron con los rostros blanqueados con harina de arroz, típico del teatro gestual japonés, y los modelos desfilaron con botas altas, de inspiración gótica, una nota excéntrica en un desfile de alta costura.

El corte es asimétrico, los colores vivos, los estampados psicodélicos. Los kimonos y los vestidos de gala rompen con la atmósfera del Oratorio del Louvre, el templo protestante utilizado para el desfile.

Yuima Nakazato, de 37 años, conocido por sus vestuarios para cantantes, permanece fiel a su estética rompedora.

