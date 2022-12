George Clooney y U2 homenajeados por el Centro Kennedy de Washington

El ícono del cine George Clooney y el grupo de rock irlandés U2 están entre el selecto grupo de artistas que reciben este domingo los honores del Centro Kennedy, el galardón cultural más prestigioso de Washington, en presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Una gran cantidad de estrellas de Hollywood y políticos de todo Washington también celebrarán las carreras de la cantante de soul Gladys Knight, de la directora de orquesta y compositora de origen cubano Tania León, y de la cantante de gospel evangélico Amy Grant, durante esta velada de gala que este año celebra su 45ª edición.

Biden y su esposa Jill, así como la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Douglas Emhoff, deben asistir a esta prestigiosa velada en el gran centro cultural de la capital estadounidense, que el expresidente Donald Trump, muy impopular en el mundo de la cultura estadounidense, había evitado a lo largo de su mandato.

Clooney, de 61 años, y su esposa Amal, abogada especializada en la defensa de los derechos humanos, son especialmente esperados este año en la alfombra roja.

Actor ganador del Óscar, estrella de películas como "Ocean's Eleven", además de director y productor de varios filmes, Clooney dijo sentirse honrado de recibir este homenaje del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

"Yo, que crecí en un pequeño pueblo de Kentucky, nunca imaginé que algún día estaría sentado en el balcón de Honores del Centro Kennedy", expresó en un comunicado. "Ser mencionado junto al resto de estos increíbles artistas es un honor".

Apodada "la emperatriz del soul", Knight, de 78 años, dijo que estaba "infinitamente conmovida". "La dedicación del Centro Kennedy al arte no tiene paralelo y estoy muy agradecida", agregó.

El cantante y filántropo Bono y su grupo U2, que han vendido 170 millones de álbumes en todo el mundo, son homenajeados por títulos legendarios como "Sunday Bloody Sunday", "Desire" y "With or without you".

Una serie de celebridades se sucederán en el escenario del Centro Kennedy para rendir homenaje el domingo a los artistas galardonados.

El programa se transmitirá por los principales canales de Estados Unidos el 28 de diciembre.

mdo/sl/vgr/db