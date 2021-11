"Get Back", una alegre reinterpretación de los últimos días de los Beatles por Peter Jackson

Pese a las tensiones y la separación que se avecinaba, los Beatles fueron capaces de crear y divertirse hasta el final: con su nueva serie documental, Peter Jackson disipa los mitos obstinados sobre los cuatro "fabulosos" de Liverpool y ofrece una mirada positiva a sus últimos momentos de intimidad.

"The Beatles: Get Back" sigue a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en enero de 1969, preparándose para su primer concierto en más de dos años. Los Beatles entonces estaban embarcados en la escritura y grabación de 14 nuevas canciones para la ocasión, pero solo tenían tres semanas para hacerlo, un plazo que parecía imposible de cumplir.

Esos momentos intensos y difíciles fueron inmortalizados en ese momento por el director británico Michael Lindsay-Hogg. Las imágenes dieron lugar a la película "Let It Be" en 1970, año en que los Beatles formalizaron su separación.

Ese documental insistió en las tensiones entre los cuatro artistas, sus disputas y desacuerdos creativos, marcando de forma duradera la mente de los fanáticos.

Admirador de los Beatles, el director ganador del Óscar Peter Jackson (de la trilogía "El señor de los anillos") quería ir más allá de esta visión negativa de un grupo resentido y moribundo.

"Lo mejor de nosotros de todas formas siempre ha sido, y siempre será, cuando estuvimos acorralados contra la pared", dice Paul McCartney en "The Beatles: Get back", que se emitirá a partir del 25 de noviembre en la plataforma Disney+.

La trilogía también muestra por primera vez en su totalidad el concierto de 40 minutos ofrecido por los Beatles en la azotea del edificio de su compañía en Savile Row, en el corazón de Londres. Esa fue la última actuación pública del grupo.

Para desenterrar estas perlas que harán las delicias de los seguidores y entusiastas, Peter Jackson se sumergió en 60 horas de archivos de video que habían permanecido bajo llave durante este tiempo y firmó una serie documental que enfatiza la complicidad y alegría de vivir de los Beatles.

"Siempre ha existido la idea errónea de que mi padre fue el responsable de la ruptura de The Beatles, pero no fue así y se puede ver claramente en estas imágenes", dice Stella McCartney, la hija de Paul.

"Se le ve intentando desesperadamente que funcione, que su hermandad se mantuviera intacta", añade la diseñadora de moda, consultada en Los Ángeles por AFP, subrayando cómo Paul McCartney "estaba desconsolado" tras esa separación.

Stella McCartney, quien lanzó una colección limitada de ropa inspirada en la estética de la banda durante ese momento de sus vidas, dice que vio la nueva trilogía documental como una hija de los Beatles pero también como una fan.

"Lo miras y dices: 'Esta es la mejor banda del mundo, la mejor música, estas son las personas más cool' (...) Hay muy pocos momentos en la historia que se le puedan comparar", considera la diseñadora.

Para ella, los Beatles simplemente han "encarnado un movimiento cultural por un cambio positivo que sigue influyendo en millones de personas en todo el mundo".

"'Todo lo que necesitas es amor', 'Únanse' (ndlr, estrofas de canciones de los Beatles)... Es su música, son sus letras", explica.

También enfatiza el impacto que los "Fab Four" han tenido en la moda a lo largo de sus carreras.

"Cuando veo a los Beatles, siempre me sorprende la cantidad de estilos que se las han arreglado para lucir en tan poco tiempo, con momentos icónicos. Si tomas al (álbum) 'Sargent Pepper's', sabes exactamente lo que llevaban puesto en ese momento", explica Stella McCartney.

Muy comprometida con la protección del medio ambiente, la diseñadora, cuya marca atrae a amantes de la moda, modistas y celebridades, espera que la línea inspirada en "Get Back" siga siendo tan atemporal como los Beatles.

Pero, ¿la hija de los Beatles crea su ropa con música?

"Prefiero el silencio cuando trabajo. Sé que es raro pero creo que tiene mucho que ver con haber estado rodeada de música toda mi vida (...) Mi oído es tan entrenado... que me impide concentrarme", justifica.

ban/dax/ob/llu/lda