Haaland está descartado contra el Sevilla en Champions

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, anunció este martes que el atacante noruego Erling Haaland no jugará el miércoles contra el Sevilla en el último e intrascendente partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Ya clasificado como líder de la llave G y frente al conjunto andaluz, que acabará tercero, lo que les da el pase a la Europa League, el Manchester City rotará.

"Por supuesto, jugarán los jugadores que no hayan jugado a menudo", señaló Guardiola en rueda de prensa, precisando que esperará al último entrenamiento para decantarse por el once titular.

Pero la ausencia del noruego, autor de 22 goles en 16 encuentros en todas las competiciones disputadas esta temporada y que terminó con molestias en el pie contra el Borussia Dortmund (0-0) el pasado martes, está asegurada.

"Se siente mejor (...) Pero todavía no está al 100% y no quiero correr ningún riesgo, no tendría sentido", subrayó el catalán.

Guardiola aclaró que Haaland no está entrenando en estos momentos pero que "espera que esté contra el Fulham" en la Premier League este fin de semana.

El técnico español también habló del estado del defensa Kyle Walker y del centrocampista Kalvin Phillips, que llevan mucho tiempo lesionados y con los que el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, desearía poder contar para el Mundial de Catar.

En este momento, Phillips solo participa en "entrenamientos parcialmente (...) sin contacto", explicó el entrenador, quien dijo, sin embargo, estar "impresionado" por la velocidad con la que Walker se está recuperando de una lesión en el aductor de la que requirió una operación.

Sin embargo, el defensa "va con retraso" en cuanto a Phillips en términos de recuperación, indicó Guardiola, aunque consideró "probable" que los dos regresen a tiempo para la Copa del Mundo.

"No sé cuáles son las intenciones de Gareth (Southgate), pero ha hablado con los jugadores y los médicos", reveló Guardiola.

"No voy a hacer jugar a un jugador que no siento que esté listo deportivamente, o en términos de ritmo o cualquier otra cosa", aseguró el técnico de los Citizens.

hap/agt/rsc/iga