Hamraoui no va con Francia debido a su "traumatismo", dice seleccionadora

Kheira Hamraoui, la jugadora del París SG agredida el 4 de noviembre, no figura en la lista de convocadas de la selección francesa anunciada este jueves, debido a su "traumatismo físico y psicológico", explicó la entrenadora Corinne Diacre.

"He seguido a través de la prensa lo que Kheira ha sufrido. Es un traumatismo físico pero también psicológico. No tengo otro comentario que hacer porque no conozco el caso en profundidad. Hay una investigación en curso. Dejemos hacer a la justicia", dijo Diacre.

La seleccionadora anunció el grupo que jugará como local ante Kazajistán y Gales, el 26 de noviembre y el 30, en la clasificación al Mundial de 2023.

Protagonista de un caso rocambolesco que ha acaparado la atención internacional, Hamraoui, internacional de 31 años, regresaba de una cena de su club en un vehículo junto a su compañera Aminata Diallo y fue víctima de una agresión por parte de dos individuos, que le propinaron varios golpes "en las piernas con una barra de hierro".

La policía detuvo la semana pasada a Diallo, que pasó 36 horas siendo interrogada por los investigadores antes de ser liberada sin cargos.

Según una fuente cercana al caso, Hamraoui indicó a los investigadores que la tarjeta de su móvil estaba "a nombre de su ex" y éstos establecieron que el titular era el exjugador Eric Abidal, director deportivo del Barcelona de 2018 a 2021, años en los que la futbolista perteneció al club español.

La hipótesis de una venganza amorosa del entorno de Abidal es "una pista considerada entre otras", indicó el lunes a la AFP la fiscalía de Versalles, sin descartar la posibilidad de que tanto el exjugador como su esposa tengan que declarar.

A través de su abogado, la futbolista pidió "que su vida privada se respete, así como su elección de guardar silencio en esta prueba difícil".

