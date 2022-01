Hatem Ben Arfa firma con el Lille hasta final de temporada

El talentoso volante ofensivo Hatem Ben Arfa, libre de contrato desde su marcha del Burdeos el pasado verano europeo, fichó este miércoles por el Lille, de la Ligue 1 francesa, hasta final de temporada, anunció su nuevo club en un comunicado.

"El Lille anuncia la llegada al club de Hatem Ben Arfa (34 años). El centrocampista internacional francés (15 partidos, 2 goles) firmó un contrato de seis meses", escribió el club vigente campeón de la Ligue 1.

Su llegada al Lille estaba condicinada a la salida del turco Yusuf Yazici, que ha sido finalmente cedido por seis meses con opción de compra al CSKA Moscú, el miércoles.

El club del norte de Francia anunció los dos movimientos con apenas unos minutos de intervalo.

El Lille es el décimo club de Ben Arfa en quince años de carrera, una pruba de su inestabilidad, alternando grandes momentos con otros mucho más discretos.

Formó parte de la llamada 'Generación del 87', que se proclamó campeona de Europa Sub-17, en un plantel donde estaban también figuras como Karim Benzema o Samir Nasri.

Es profesional desde que tenía 17 años, con el Lyon, y en 2007 fue internacional por primera vez con Francia. Jugó 15 tantos con los 'Bleus' en categoría absoluta, marcando dos tantos.

"Mentalmente estoy muy fresco y tengo muchas ganas de volver a la competición", aseguró este miércoles Ben Arfa en una conferencia de prensa.

"Tengo 34 años, me conozco muy bien. He tenido bastantes épocas en las que no jugué durante mucho tiempo, así que sé en qué tengo que trabajar y he trabajado para ser competitivo muy rápidamente", explicó.

