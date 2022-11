Hazard promete "once guerreros" belgas en el decisivo partido contra Croacia

Eden Hazard prometió el martes que "once guerreros" belgas se enfrentarían a Croacia el jueves, en el partido decisivo para acceder a los octavos de final del Mundial-2022, asegurando que los Diablos Rojos habían "hablado" y aliviado la tensión tras la derrota contra Marruecos.

"Tuvimos una buena reunión ayer (lunes) entre los jugadores, nos dijimos muchas cosas. Nos dijimos sobre todo que todavía quedaba un partido por jugar, eso es lo más importante", explicó el capitán belga antes del entrenamiento.

Eden Hazard salió ante la prensa junto a Thibaut Courtois, en lugar de los inicialmente previstos Yannick Carrasco y el joven Arthur Theathe. El capitán se limitó a desmentir los rumores de conflictos dentro del vestuario de los Diablos Rojos después del revés encajado el domingo contra los Leones del Atlas (2-0).

"Sabemos que pasamos por un momento más complicado que de costumbre, pero todos estamos juntos", aseguró, contando que los jugadores habían hablado durante "una buena hora": "Nos hemos dicho cosas, buenas, menos buenas, puede que algunas cosas que no han gustado, pero hemos hablado".

"Visto lo que se dijo ayer en la pequeña reunión, creo que tendremos a once guerreros, no once sino 26 guerreros, incluso aquellos que no jueguen", añadió.

Visiblemente molesto por un comentario de Hazard la víspera del partido sobre la lentitud del lateral belga, el defensa Jan Vertonghen (35 años) ironizó después de la derrota ante la cadena Sporza: "No creamos mucho arriba, casi nada de hecho. Sin embargo tenemos mucha calidad. Puede ser también que ataquemos mal porque los chicos de ahí son demasiado viejos".

"¡Por supuesto, siempre me he llevado bien con Jan! No osaría pelearme con él, es más grande que yo. Yo tampoco soy tonto", bromeó Hazard el martes.

Thibaut Courtois por su parte llamó a "dejar la negatividad fuera" antes de este partido crucial contra los finalistas del Mundial-2018, que cuentan con 4 puntos (como Marruecos), mientras que Bélgica tan solo tiene tres, por los cero de Canadá, ya eliminada.

"Las historias creadas tienen por objetivo crear un mal ambiente en el seno del grupo", valoró el guardameta, reconociendo haber abandonado el campo viendo celebrar al banquillo marroquí: "Eso es la mentalidad ganadora, a mí no me gusta perder".

cfe/dam/psr