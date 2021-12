Hazard "será titular" contra el Cádiz, anuncia Ancelotti

Disminuido por problemas físicos desde el inicio de la temporada, el extremo internacional belga Eden Hazard será titular el domingo (21h00, 20h00 GMT) contra el Cádiz, en la 18ª jornada de LaLiga, anunció este sábado el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Mañana (domingo) es titular. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. No por las bajas. Ha trabajado muy bien. No ha cambiado mentalmente. Su problema es que no siempre se ha podido entrenar al 100%, como ahora lo hace", explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

"Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. No estaba acostumbrado a jugar en la derecha y he preferido a Rodrygo y Asensio ahí. Tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada muy buena y ser útil e importante para el equipo", añadió el técnico italiano.

Esta temporada, Hazard solo ha sido titular cinco veces y no ha marcado todavía ningún gol.

Contra el Cádiz, Ancelotti no podrá contar con Marcelo, Rodrygo, Luka Modric, Gareth Bale y Andriy Lunin, que dieron positivo al covid durante la semana.

"Hemos de convivir con esto, nosotros y la sociedad. Nunca pensamos en aplazar los partidos. Desgraciadamente, hay que seguir conviviendo con este virus, que ahora es menos fuerte. Hay que cuidarse y ser cauto. El club es muy exigente con los controles. Hemos tenido contratiempos, pero el equipo está listo. Y lo más importante es que todos lo que dieron positivo están bien", concluyó Ancelotti.

