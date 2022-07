Holloway triunfa en caóticos 110 m vallas del Mundial; español Martínez bronce

El estadounidense Grant Holloway revalidó este domingo el oro mundialista en una dramática final de los 110 metros vallas en Eugene-2022 en la que el español Asier Martínez conquistó la medalla de bronce.

Holloway se impuso con un tiempo de 13.03 segundos seguido de su compatriota Trey Cunningham (13.08), que se llevó la plata, mientras Martínez dio a España su primera medalla en Eugene con 13.17.

La final tuvo un caótico inicio con la retirada primero del vigente campeón olímpico, Hansle Parchment.

El jamaicano, que le arrebató el oro a Holloway en los Juegos de Tokio-2020, tropezó con una valla durante el calentamiento y tuvo que ser tratado por una aparente lesión en el muslo.

Con el resto de competidores en la línea de salida fueron descalificados el estadounidense Devon Allen, gran rival de Holloway por el oro, y Shane Brathwaite, de Barbados.

Allen, el hombre más veloz en la temporada en la disciplina, se quedó atónito después de que se le adjudicara una salida falsa por solo 0,01 segundos.

De esta forma se esfumaron los sueños de Allen de dejar su huella en el atletismo en Eugene, donde había triunfado como figura universitario, antes de comenzar su carrera como receptor en los Philadelphia Eagles de la liga de football americano (NFL).

Después de varios minutos dramáticos en los que Allen revisaba las imágenes con el juez, la carrera se puso en marcha con solo cinco vallistas.

Holloway, rodeado de carriles vacíos y con sus rivales fuera de combate, dominó la prueba de principio a fin.

"Me sentí como si estuviera en un entrenamiento", dijo Holloway después. "En el atletismo estas cosas suceden. Solo tienes que volver a centrarte y ejecutar".

Las tres bajas en la carrera fueron aprovechadas por el pujante Asier Martínez que, desde el octavo carril, encontró vía libre para llegar solo por detrás de los estadounidenses.

A sus 22 años, el pujante vallista brinda a España su primera medalla en Eugene-2022 confirmando el potencial que asomó el año pasado con su sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"No sé describirlo con palabras. No me lo creo todavía. Está siendo un sueño y me está costando despertar", aseguró Martínez.

Con este resultado, España iguala la actuación en el medallero de Doha-2019, donde solo logró un bronce y también fue en los 110 metros vallas a cargo de Orlando Ortega, baja en Eugene.

Con su segundo oro mundial en el bolsillo, Grant Holloway expresó su solidaridad con Allen y dijo que entendió en el momento su protesta.

"Para nada pensé que fuera una salida en falso", recordó. "Pero la tecnología dice lo contrario. En el atletismo puede pasar de todo, es lo que hay".

Allen, de 27 años, expresó su frustración por su cruel final de camino en el Mundial.

"Estoy seguro de que seguiré un poco enfadado, es simplemente frustrante", reconoció. "Estoy listo para correr y hubiera sido genial correr".

"Ese margen de error es tan pequeño. Yo sé que tengo el tiempo de reacción más rápido del mundo", alegó.

"No hay mucho que pueda hacer. Es una sola carrera, lo cual es frustrante", subrayó. "El atletismo es muy difícil. Te entrenas todo un año para una competición que dura 13 segundos y ya está. Tu identidad se basa en esa única competición, lo que es frustrante. Es algo que ocurre y aprenderé de ello, y me aseguraré de no reaccionar tan rápido la próxima vez".

Allen avanzó que, en paralelo a su carrera en la NFL, seguirá entrenándose para lograr títulos en el atletismo.

"Mi objetivo es ser el mejor vallista de la historia y todavía tengo la oportunidad de conseguirlo", afirmó. "Y mi objetivo también es jugar en la NFL y ayudar a los Eagles a ganar un Super Bowl".

