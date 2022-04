"Hoy hemos merecido perder", reconoce Nagelsmann

El técnico del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, aseguró tras caer 1-0 en el campo del Villarreal, este miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions, que "hemos merecido perder".

"No hemos metido presión, no hemos sido capaz de jugar con los laterales, no ha habido casi oportunidades de tirar a gol. Sinceramente, hemos merecido perder", dijo Nagelsmann en rueda de prensa.

"Nunca hemos sido capaces de hacer transiciones adecuadas, no hemos creado espacios. Hubo voluntad, pero al final no hicimos el juego necesario" para ganar, aseguró el técnico del Bayern.

"Hemos tenido situaciones para hacer gol, pero realmente no hemos hecho un buen partido hoy, en todos los aspectos", añadió.

"Como sólo es 1-0, tenemos la esperanza del partido de vuelta, ahí mostraremos otra cara", concluyó.

