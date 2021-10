Hu deja sin oro mundial al gimnasta campeón olímpico Hashimoto

El chino Hu Xuwei superó al campeón olímpico japonés Daiki Hashimoto en barra fija, este domingo, último día de los campeonatos del mundo de gimnasia en Kitakyushu (Japón).

Hu, de 24 años, sumó dos títulos este domingo, el de barra fija y en barras paralelas.

Hu se impuso con un marcador de 15,166 puntos, lo que supone una décima de punto más que Hashimoto, vigente campeón olímpico de la especialidad y del concurso general (15,066 puntos) mientras que el legendario Kohei Uchimura tuvo que contentarse con el sexto puesto (14,600 puntos).

Durante mucho tiempo rey de la gimnasia con sus dos títulos olímpicos (2012 y 2016) y sus seis coronas mundiales consecutivas en el concurso general (2009-2015), Uchimura, de 32 años, realizó un discreto papel en los Juegos Olímpicos de Tokio, que abordó con problemas físicos.

A pesar de esta nueva competición sin medalla, Uchimura no parece decidido a retirarse: "Todavía no puedo pronunciarme sobre el final de mi carrera, necesito descansar y evaluar la situación", explicó.

"El día que he vivido me permitió comprobar de nuevo hasta qué punto amo la gimnasia, hasta qué punto el deporte aún me interesa, no siento las ganas de dejarlo", insistió el que es considerado el mejor gimnasta de la historia.

La rusa Angelina Melnikova, proclamada campeona del mundo en concurso general el jueves, logró la plata en suelo, después de un decepcionante 8º puesto en viga de equilibrio.

La otra gimnasta destacada en estos Mundiales, la brasileña Rebeca Andrade, que había confirmado su título olímpico en salto con una corona mundial el sábado, fue 6ª en viga de equilibrio.

- Resultados de las finales del domingo:

HOMBRES

Salto

1. Carlos Edriel Yulo (PHI) 14,916 puntos

2. Hidenobu Yonekura (JPN) 14,866

3. Andrey Medvedev (ISR) 14,649

...

Barras paralelas

1. Hu Xuwei (CHN) 15,466 puntos

2. Carlos Edriel Yulo (PHI) 15,300

3. Shi Cong (CHN) 15,066

...

Barra fija

1. Hu Xuwei (CHN) 15,166 puntos

2. Daiki Hashimoto (JPN) 15,066

3. Brady Malone (USA) 14,966

...

MUJERES

Viga equilibrio

1. Urara Ashikawa (JPN) 14,100 points

2. Pauline Schaefer-Betz (GER) 13,800

3. Mai Murakami (JPN) 13,733

...

6. Rebeca Andrade (BRA) 12,500

8. Angelina Melnikova (RUS) 12,400

Suelo

1. Mai Murakami (JPN) 14,066 puntos

2. Angelina Melnikova (RUS) 14,000

3. Leanne Wong (USA) 13,833

...

