Importante presentador de la televisión cubana decide emigrar a EEUU

Un importante presentador de la oficialista televisión cubana se sumó a la emigración masiva de isleños que buscan llegar a Estados Unidos, según informó él mismo en un mensaje de Facebook, al argumentar "desesperanza" y hacer una fuerte crítica del gobierno que antes públicamente defendió.

"Mi viaje comenzó como el de otros miles de cubanos que en los últimos meses se cansaron de arar en la arena y decidieron marchar, escapar de tanta mierda putrefacta, de la mentira, de la desesperanza", dijo el periodista Yuninho Rodríguez, en un largo mensaje escrito durante su tránsito por México.

El comunicador, que se presentaba como Yunior Smith en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, confesó haber estado "enamorado" del sistema, pero dijo estar decepcionado de falsos pretextos gubernamentales y "políticas fallidas" que no solucionan los problemas de "una economía muerta" en su país.

Criticó el "abuso policial asqueroso del 11 de julio" de 2021 y el llamado del presidente Miguel Díaz-Canel a combatir entre cubanos, durante la inéditas manifestaciones en cerca de 50 ciudades de la isla.

También se quejó de las numerosas tiendas en moneda extranjera que existen en la isla donde la población gana en pesos, así como de "las brechas sociales, el hambre y las colas inmensas".

Igual que este periodista, miles de cubanos han emigrado hacia Centroamérica o México para trasladarse hasta la frontera con Estados Unidos.

Cuba enfrenta su peor crisis económica en 27 años, arrastrada por la caída del turismo durante la pandemia y por el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, que agravó la escasez de alimentos y medicinas.

El periodista, que publicó una foto con los zapatos enlodados, se justificó diciendo que había sufrido acoso en la televisora por parte de sus directivos.

"Fui varias veces a la oficina del jefe a preguntar ¿qué quieres que diga?, cuando no encontraba explicaciones ni formas de defender lo indefendible", señaló.

Casado con una estadounidense, explicó que su hija con "doble ciudadanía" merece tener "la posibilidad de vivir en libertad, en otro país" y en condiciones diferentes a las que él vivió.

La partida de Smith causó reacciones, especialmente entre periodistas opositores como Yoani Sánchez, directora del diario 14ymedio.

"He visto partir a tantos... a los oficialistas que me denigraron en el horario estelar de la televisión cubana, a los amigos que nunca se quisieron meter en nada por aquello de que 'no hablo de política', a los vecinos militantes del Partido Comunista", dijo la comunicadora en Twitter. "He visto partir a tantos que nada me asombra".

En febrero pasado, Yailén Insúa, periodista de uno de los medios oficialistas cubanos pidió asilo en Colombia después de huir de su país, por los reiterados intentos de censura que, dijo, sufrió por parte del gobierno de la isla.

lp/dl