Inglaterra sueña en la Eurocopa femenina de la mano de Sarina Wiegman

Sacudida por España durante 70 minutos, Inglaterra logró finalmente llegar a la semifinal. Este éxito le debe mucho a la presencia de Sarina Wiegman en el banquillo, contratada precisamente para llevar hasta el final a las 'Leonas', anfitrionas de la presente Eurocopa femenina.

El test de covid-19 negativo de la neerlandesa de 52 años apenas unas horas antes de los cuartos de final y después de varios días de aislamiento, podría haber sido un punto de inflexión para las inglesas, que se enfrentarán el martes a Suecia (19h00 GMT) por una plaza en la final.

Por detrás en el marcador 1-0 desde el inicio de la segunda parte y sufriendo el juego de posesión español, fue la inspirada entrenadora quien marcó la diferencia, introduciendo en el campo a Alexia Russo y Ella Toone, jugadoras que idearon el gol que puso las tablas en el marcador a falta de seis minutos para el final del tiempo reglamentario.

Un misil de Georgia Stanway a la escuadra después de seis minutos de prórroga, sirvió para que las 'Leonas' sellaran su paso a las semifinales, punto al que ya llegaron hace 5 años y en los dos últimos Mundiales.

Sin embargo, en las tres ocasiones previas las semifinales acabaron en derrota. Pero eso fue antes de la llegada de Wiegman.

La exprofesora de Educación Física y deportista se mantiene, en este momento, invicta en la Eurocopa, con 10 victorias en 10 partidos, después de haber llevado a Holanda a su título como anfitrionas de la Eurocopa-2017.

Después de la salida de Phil Neville en enero de 2021, menos de un año y medio antes de la Eurocopa como local, la Federación inglesa de fútbol solo tenía un nombre en su cabeza para el banquillo de las Leonas: Sarina Wiegman.

La FA aceptó incluso retrasar su entrada en funciones a septiembre de 2021, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, que la entrenadora deseaba disputar todavía con la selección neerlandesa.

Pero la espera mereció la pena. En 18 partidos bajo sus órdenes, Inglaterra todavía no ha conocido la derrota, después de haber perdido 6 de los 10 partidos previos a su llegada.

Apoyada ciegamente por la institución, sus jugadoras y los aficionados, Wiegman cuenta con total libertad y está actuando en base a ello.

No dudó en dejar a la emblemática capitana Stephanie Houghton fuera del equipo, estimando que su recuperación después de una lesión de un tendón de Aquiles era insuficiente.

Tampoco dudó a la hora de sustituir a Beth Mead, que había anotado 5 goles y dado 3 asistencias en la fase de grupos, después de solo 58 minutos contra España, al igual que hizo con la delantero centro con 109 partidos y 52 goles Ellen White o a la creadora Fran Kirby, seis minutos más tarde.

Antes de los partidos, "hablamos de todos los escenarios posibles y estamos preparadas", explicó después del partido.

"Todo se debe a la calidad de las jugadoras. Tenemos tanta calidad en este grupo que es fácil decidir esos cambios porque sabemos que las jugadoras que entran pueden marcar la diferencia", añadió.

Pero para sus jugadoras, sin ninguna duda, el "factor X", es Wiegman.

"Siempre hemos tenido un plan de juego, pero ahora conseguimos expresarnos dentro como jugadoras", señaló la defensa Millie Bright, preguntada sobre qué había cambiado Wiegman, a lo que ella responde que la responsabilización de las jugadoras.

"Sarina tiene ese principio según el cual quien tiene el balón toma las decisiones. Tenemos el control, es la cosa que más me ha gustado cuando llegó", detalló la jugadora.

"No sentimos ninguna presión a la hora de jugar ciertos pases, es tu decisión y el equipo tiene que seguirte. Si era un mal pase, aprendes a tomar una mejor decisión la próxima vez. Poder jugar así me da mucha confianza. Me siento verdaderamente libre", continuó la elegida como 'Jugadora del Partido' contra España.

Contra Suecia, número 2 mundial de la clasificación FIFA y delante de 30.000 espectadores que llenarán Bramall Lane, estadio del Sheffield United, el desafío volverá a ser complicado.

Pero con una plantilla llena de talento, una de las mejores entrenadoras del mundo y el apoyo de sus aficionados, Inglaterra cuenta con superar el reto en esta ocasión y llegar a la final.

