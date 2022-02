Italiano Sonego y español Ramos Viñolas a cuartos de final del torneo ATP de Córdoba

El italiano Lorenzo Sonego y el español Albert Ramos Viñolas, dos de los favoritos, ganaron en segunda ronda este jueves y avanzaron a cuartos de final del torneo ATP de Córdoba, de la gira sudamericana de canchas lentas.

Ramos Viñolas, 44 del ranking y sexto preclasificado, ganó 6-4, 2-3 y abandono por lesión al peruano Juan Pablo Varillas (129), que sufrió un severo esguince en el tobillo derecho en el sexto game del segundo set.

"Espero que no sea nada grave, ganar así no es la mejor manera. Juan Pablo es buena gente, viene de una gira muy buena, me sabe muy mal por él, es una pena que le haya sucedido esto cuando está luchando por ingresar en el Top 100", comentó el jugador catalán.

En los cuartos de final, Ramos Viñolas se enfrentará con Sonego (23), el cuarto sembrado, que debió batallar más de dos horas y media para superar al español Roberto Carballes Baena (76) por 4-6, 7-6 (7/1), 6-2.

"No era fácil volver a jugar en polvo de ladrillo después de tantos meses, desde el Roland Garros del año pasado. Además, enfrenté a un rival complicado, pero lo luché hasta el final y lo pude dar vuelta", expresó el jugador nacido en Turín.

A continuación, se enfrentaban el chileno Cristian Garín y el argentino Sebastián Báez, mientras que el cierre de la jornada lo protagonizaban el chileno Alejandro Tabilo frente al español Carlos Taberner.

Estos son los resultados del jueves en el ATP de Córdoba:

- Segunda ronda

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.6) a Juan Pablo Varillas (PER) 6-4, 2-3 y abandono

Lorenzo Sonego (ITA/N.4) a Roberto Carballes Baena (ESP) 4-6, 7-6 (7/1), 6-2

