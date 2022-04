Kylian Mbappé asegura que no ha tomado aún "una decisión" sobre su futuro

El delantero estrella del París SG Kylian Mbappé, cuyo contrato con el club francés acaba a final de la presente temporada, aseguró este domingo tras el partido contra el Lorient (5-1) que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

"No, no he elegido, no he tomado una decisión, estoy reflexionando, hay nuevos elementos, muchos parámetros... reflexiono", declaró al canal Prime Video después de anotar dos goles y dar tres asistencias en el triunfo parisino contra el Lorient.

"No quiero equivocarme", añadió.

eba-jr/hpa/mcd/dam