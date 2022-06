La brasileña Haddad Maia gana también el torneo de Birmingham

Una semana después de proclamase campeona en el torneo de Nottingham, la brasileña Beatriz Haddad Maia, 32ª jugadora mundial, conquistó este domingo el torneo de Birmingham, igualmente sobre césped.

En apenas una semana, la jugadora de 26 años ha conseguido los dos únicos títulos individuales hasta ahora en su palmarés WTA.

Antes de esta gira sobre pasto previa a Wimbledon, Beatriz Haddad Maia solo había disputado una final WTA, la que perdió en septiembre de 2017 en Seúl.

Este domingo ganó la final de Birmingham a la china Zhang Shuai (54ª), que abandonó cuando la brasileña dominaba 5-4.

Este domingo, antes de la final, se habían disputado las semifinales, que no pudieron jugarse el sábado por la lluvia.

Beatriz Haddad Maia había vencido allí a la exnúmero uno mundial Simona Halep (20ª) por 6-3, 2-6 y 6-4.

"El pasado fin de semana conseguí un título pero no fue suficiente", celebró la tenista brasileña.

Dio las gracias especialmente a su cuerpo técnico por ayudarle a progresar.

"Me han forzado para sobrepasar mis límites, día a día. Sin ellos no hubiera conseguido este trofeo", afirmó.

"Nadie puede imaginar por qué hemos pasado en estos dos últimos años", añadió. "Hace un año estaba disputando la final de un torneo de 25.000 dólares (el torneo ITF de Montemor-O-Novo en Portugal, que ganó)", recordó.

"Si no hubiera tenido esta fuerza, esta determinación, no hubiera sido posible. Todo por lo que he pasado me ha hecho más fuerte", añadió.

Shuai Zhang había vencido en su semifinal a otra jugadora rumana, Sorana Cirstea (36ª), por 4-6, 6-1 y 7-6 (7/5).

A sus 33 años, la tenista china jugaba su sexta final. Ha ganado tres títulos WTA, el último de ellos el pasado marzo en Lyon (Francia).

-- Torneo WTA de Birmingham

- Individuales - Semifinales:

Shuai Zhang (CHN/N.8) derrotó a Sorana Cirstea (RUM/N.6) 4-6, 6-1, 7-6 (7/5)

Beatriz Haddad Maia (BRA) a Simona Halep (RUM/N.2) 6-3, 2-6, 6-4

- Individuales - Final:

Beatriz Haddad Maia (BRA) derrotó a Shuai Zhang (CHN/N.8) 5-4 y abandono

