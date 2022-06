La británica Raducanu dice 'bye bye' Londres y mira ya hacia Nueva York

La tenista británica Emma Raducanu no logró vencer este miércoles a la francesa Caroline García en la segunda ronda de Wimbledon (6-3 y 6-3), un revés muy temprano que dejó helado al público londinense, pero en absoluto a la joven estrella.

Apoyada a ultranza por los espectadores de la pista central del All England Club, Raducanu no se vio reprochada la derrota pese a ser cabeza de serie número 10 y tenía motivos para no sentirse demasiado decepcionada por su temprana eliminación.

"Obviamente es duro perder cualquier partido, pero creo que Caroline ha jugado un gran partido", dijo la británica de 19 años.

El año pasado había llegado a octavos de final sobre la hierba de Wimbledon, antes de su sorprendente triunfo en el Abierto de Estados Unidos al que llegó desde la fase de calificatoria previa, pero todavía está aprendiendo y se niega a autopresionarse demasiado.

"Cuando llegué aquí, realmente no tenía ninguna expectativa. Y volver a jugar en la pista Central fue una experiencia positiva para mí", aseguró. "Así que sí, puedo progresar asimilando todo esto", agregó.

También es un signo de evolución que se haya negado a escudarse en sus recientes problemas físicos para justificar su eliminación en segunda ronda en casa.

Tras su eliminación en primera ronda en Nottingham debido a una lesión en el costado izquierdo, se vio obligada a acortar su preparación en el corto circuito sobre hierba y se retiró en Birmingham y Eastbourne.

"No sentí nada (en la cancha). Me di cuenta de que estaba totalmente recuperada cuando entré en la pista el primer día", aseguró, aunque reconoció que debido a su lesión "sólo había jugado siete horas de tenis en un mes".

"Rivalizar con estas jugadoras, a este nivel, y superar una ronda, creo que ya es un logro bastante bueno", subrayó, consciente de la decepción que pudo causar su eliminación.

"Sí, había mucha atención sobre mí", admitió, "pero ya tengo un título de Grand Slam y nadie puede quitármelo. La presión debe recaer sobre los que nunca han ganado uno", insistió.

Hay jugadoras incluso más jóvenes que ella que han dominado el circuito acumulando títulos, Raducanu aseguró no haber sido "programada" como la histórica Monica Seles, por ejemplo, para alcanzar su cima tan pronto.

Su balance en el circuito es de 10 victorias contra 14 derrotas desde que se convirtió en la primera británica en ganar uno de los cuatro Grand Slam de la temporada en Nueva York, desde que Virginia Wade lo hizo en 1977, pero en cada derrota ve una oportunidad para progresar.

"Todo esto me va a hacer mejor jugadora porque (las derrotas) ponen de manifiesto mis defectos", afirmó.

"Es estupendo para mí recibir todas estas lecciones a una edad tan temprana, porque así, cuando tenga veintitantos años, todos estos pequeños problemas o pequeños defectos en mi juego estarán solucionados", confió Raducanu, decididamente optimista y ambiciosa.

Ahora empezará su preparación en pista dura con el torneo de Washington y el regreso a Flushing Meadows como defensora del título que, promete, no será una carga sobre sus hombros.

"Volver a Nueva York será genial, porque tengo mucha experiencia jugando en pistas grandes con mucha gente en el estadio y con los focos sobre (mí)", afirmó la jugadora, que el año pasado ya había reconocido preferir la relajación de no jugar en casa, bajo la presión de un público con muchas expectativas.

Defender el título "no me molesta", aseguró. "Para mí, todo es material para aprender. Agradezco cada momento que se me pone por delante", dijo con una sonrisa.

