La "credibilidad" del Reino Unido está en juego en diferendos posbrexit, dice Macron (prensa)

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que la "credibilidad" del Reino Unido está en juego en las disputas posbrexit sobre las licencias de pesca y el protocolo norirlandés, en una entrevista con el Financial Times publicada este viernes.

"No se confundan, esto no afecta únicamente a los europeos sino a todos sus socios. Pues, pasarse años negociando un tratado y, unos meses después, hacer lo contrario a lo que se había decidido en todos los aspectos que menos te convienen, no es una prueba de tu credibilidad", declaró al diario.

