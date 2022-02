La eslovaca Petra Vlhova aprovecha eliminación de Shiffrin para ganar oro en eslalon

Sin la estadounidense Mikaela Shiffrin, favorita para llevarse el oro en el eslalon de los Juegos de Pekín-2022 y eliminada en la primera manga, la eslovaca Petra Vlhova se aprovechó de la circunstancia para lograr este miércoles su primer título olímpico.

Vlhova se llevó el oro, en un podio que completaron la austríaca Katharina Liensberger, plata, a 8 centésimas de la ganadora, y la suiza Wendy Holdener, bronce a doce.

El apretado triunfo de la eslovaca se vio eclipsado por el error de Shiffrin en la primera manga y su eliminación.

La estadounidense ya había sido eliminada el lunes en la primera manga del gigante de Pekín-2022 y volvió a quedar fuera también en la manga inicial del eslalon, prueba en la que ganó el oro en Sochi-2014.

"Me siento bastante mal, sí. No me sentiré mal para siempre, pero ahora me siento bastante baja de moral", dijo Shiffrin tras su segundo episodio de mala suerte.

Solo octava en la primera manga, Vlhova se superó a sí misma en el segundo, diseñado por su entrenador, para subir a lo más alto de su primer podio olímpico a sus 26 años, en su tercera participación en los Juegos.

Vencedora del gran globo de cristal de la Copa del Mundo de esquí alpino, este triunfo en Pekín recompensa a la mejor especialista de eslalon del momento, con sus 17 triunfos en la especialidad en la Copa del Mundo, cinco de ellos esta temporada.

Petra Vlhova se convierte en la primera campeona olímpica eslovaca de esquí alpino y la segunda de su país en los Juegos de Invierno, entre hombres y mujeres, tras los tres títulos de la biatleta de origen ruso Anastasia Kuzmina entre 2010 y 2018.

cfe-rg/dif/psr/zm