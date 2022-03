La española Badosa cae ante Sakkari y se queda sin revalidar título de Indian Wells

La tenista española Paula Badosa, vigente campeona de Indian Wells, cayó la noche del viernes ante la griega Maria Sakkari en tres sets en las semifinales de este prestigioso torneo.

Badosa, número siete del ranking mundial, igualó el set inicial de Sakkari (6º) pero acabó sucumbiendo por 6-2, 4-6 y 6-1 en la desértica Indian Wells (California), donde aspiraba a ser la primera jugadora en revalidar este título desde 1991.

Por su parte, Sakkari disputará el domingo la mayor final de su carrera frente a la joven polaca Iga Swiatek, la mejor sembrada del torneo (4º puesto de WTA).

"He trabajado toda mi vida para tener esto, llegar tan lejos en estos torneos. No he ganado el título pero estoy en la final y significa mucho para mí", declaró emocionada Sakkari, que el año pasado fue semifinalista en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

La ganadora de la final entre Sakkari, de 26 años, y Swiatek, de 20, ascenderá también hasta el número 2 del ranking mundial, sustituyendo a la checa Barbora Krejcikova, baja de última hora de Indian Wells por una lesión de codo.

Badosa (7º), que también aspiraba al número 2, sufrió una dolorosa derrota en un torneo donde se había hecho fuerte con 10 partidos ganados seguidos contando su sonado triunfo en la edición de 2021.

Este año no había concedido un solo set y su aura de seguridad iba creciendo hasta ver a su alcance un segundo trofeo consecutivo, un logro que ninguna jugadora ha conseguido desde Martina Navratilova en 1991.

A dos pasos de la gesta, la española se repuso de un flojo inicio hasta igualar el set inicial de Sakkari, pero no pudo reconducir una noche aciaga en el servicio (7 dobles faltas) y acabó sucumbiendo ante la determinación de su musculosa rival.

gbv/dbh