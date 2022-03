La juventud de la "leyenda viva" Ibrahimovic llega a los cines en Suecia

Aún un virtuoso del balón pese a haber entrado ya en la cuarentena, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic verá su imagen inmortalizada un poco más con el estreno este viernes en los cines de su país natal de una película dedicada a sus inicios.

Varias veces aplazada a causa de las restricciones contra el covid, la cinta 'Jag är Zlatan+' (Yo soy Zlatan), presentada como una "verdadera historia de un 'outsider'", está basada en la autobiografía homónima publicada en 2011, pero se centra en los 20 primeros años de la estrella del AC Milan en un barrio multicultural de la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia.

"Cuando leí los primeros capítulos del libro pensé en mi propia infancia", explicó el realizador, Jens Sjögren.

Al retratar la juventud del jugador, la película se adentra más allá de las cualidades futbolísticas de 'Ibra' y de su aura estelar con las elásticas del PSG y el Manchester United entre otros.

El genial delantero, que a veces habla de sí mismo en tercera persona, es el máximo goleador de Suecia con 62 goles en más de 115 partidos internacionales.

Para Sjögren, es importante que la película se sitúa en el punto de vista de un niño.

El público "vive a través de él lo que él vive. Así, si hay cosas que él no oye o no entiende, entonces nosotros, como espectadores, no deberíamos comprenderlo tampoco", indica Sjögren.

La cinta sigue los pasos de Zlatan a partir de los doce años de edad. Entonces pasaba por dificultades escolares, se sentía frustrado, deja el hogar de su madre para ir a vivir con su padre.

Después llegan sus años de adolescencia y sus primeros años como futbolista profesional que lucha por integrarse, primero en el Malmö FF sueco, y después en el Ajax de Ámsterdam.

Dominic Bajraktari Andersson, de 15 años, y Granit Rushiti, de 22 años, interpretan al futbolista en dos épocas diferentes.

"Es un gran futbolista, uno de los mejores del mundo. Es una leyenda, así que por supuesto es un gran honor para nosotros hacer de él", afirma Granit Rushiti.

Antiguo prometedor futbolista que tuvo que retirarse debido a una lesión en el ligamento cruzado, Rushiti encontró en el delantero una fuente de inspiración.

"He jugado al fútbol toda mi vida, así que él jugó un gran rol en mi vida y en mi propia carrera de futbolista. Tomé muchas cosas de él, muchos regates, y la forma de comportarse", afirmó el actor.

Al igual que Zlatan, Rushiti y el otro joven actor de la película son originarios de la misma región del extremo sur sueco.

"Yo todavía no he jugado a fútbol, pero él ha sido un modelo en otros aspectos. Como por su comportamiento y por lo que es como persona. Somos de la misma zona, de la misma ciudad, Malmö. Así que ha sido un gran modelo", indica Dominic.

Al término del rodaje, los dos jóvenes actores, para los que es su primera película, se vieron con su ídolo en Milán.

"Antes de comenzar a grabar yo pensaba que Zlatan era bastante duro, parecía casi aterrador. Pero cuando estuve con él fue muy amable, encantador y bromista. Me dio tranquilidad y todos mis nervios desaparecieron", recuerda el adolescente.

"Fue como encontrar a una leyenda viva", añade.

La salida de la película a otros países se anunciará próximamente.

Ibrahimovic, que no rehúye de los proyectores, tendrá un papel en la próxima película de Astérix y Obélix.

