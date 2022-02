La sombra del covid se cierne de forma permanente sobre los deportistas en Pekín-2022

¿Dar positivo por covid-19? Un escenario de pesadilla para los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Pekín-2022 que pueden, en un chasquido de dedos, ver destrozados años de preparación, mientras se enfrentan a la soledad del aislamiento.

Y la noticia puede caer en plena noche, como le ocurrió a la belga Kim Meylemans. A su llegada a Pekín a principios de febrero, esta especialista en skeleton, de 25 años, dio positivo por covid-19 y pasó a un confinamiento.

En Instagram comparte su consternación, entre lágrimas. "Un test positivo, luego negativo, otro positivo nuevamente en medio de la noche y en un hotel de cuarentena", asegura Meylemans quien ya había contraído el covid-19 a principios de enero.

Meylemans afirma haber vivido un "infierno" cuando tuvo que hacerse doce pruebas PCR negativas para acudir a los Juegos. Si el número de atletas que dieron positivo por covid de los aproximadamente 3.000 presentes en Pekín en es desconocido, se han identificado 429 casos dentro de la burbuja sanitaria anti-covid establecida en torno a los Juegos, donde hay aproximadamente 65.000 participantes, entre atletas, voluntarios, cocineros, conductores y periodistas.

Todas las personas dentro de este "círculo cerrado" son sometidas a pruebas diariamente. Los deportistas que dan positivo son trasladados a un centro de aislamiento si son asintomáticos y a un hospital si presentan síntomas.

En el primer caso, se les hace la prueba todos los días y pueden salir del aislamiento siempre que presenten dos pruebas PCR negativas consecutivas.

En Pekín, a pesar de tres pruebas negativas consecutivas, Meylemans permaneció en régimen de aislamiento durante varios días antes de poder finalmente llegar a la villa olímpica y participar en su prueba, en la que ocupó el puesto 18.

El patinador estadounidense Vincent Zhou tuvo que poner fin a su aventura olímpica a causa del covid, un día antes de la competición. De repente, se vio privado de la prueba que ha estado preparando durante cuatro años, sin poder hacer mucho al respecto.

"Parece bastante irreal que me pase esto (...) porque he hecho todo lo que está a mi alcance para mantenerme libre del virus desde el inicio de la pandemia. He tomado todas las precauciones posibles. Me aislé tanto que la soledad que sentí durante los últimos dos meses ha sido a veces aplastante", confesó conmovido. "Ya perdí la cuenta de las veces que he llorado hoy", prosiguió.

Entre los atletas hallados en régimen de aislamiento, algunos se quejaron de sus condiciones de alojamiento o alimentación. Otros criticaron la falta de comunicación, como Meylemans quien aseguró no saber lo que le pasaba.

El Comité Olímpico Internacional, por su parte, aseguró que había tratado de dar respuestas a las inquietudes de los atletas.

El covid también casi acaba con las esperanzas del patinador canadiense Keegan Messing, después de dar positivo poco antes de los Juegos.

Tras recibir finalmente el visto bueno de los organizadores, el patinador de 30 años soportó un viaje angustioso, volando desde Vancouver con escalas en Montreal, Fráncfort y Milán antes de llegar a Pekín la víspera de la competencia.

"Ha sido muy, muy difícil mantenerse en un buen estado de salud mental", señaló Messing, quien finalizó 11° en la prueba masculina. El campeón olímpico de snowboardcross Alessandro Hämmerle dijo que sus preocupaciones "súper agotadoras" habían comenzado varias semanas antes de que se desplazara hasta la capital china.

"Antes de venir aquí, no podía ver a mi familia ni a ninguno de mis amigos porque tenía miedo de contagiarme y no poder participar en las competiciones", abundó.

Pero, el austriaco también subrayó la ventaja de estar aislado dentro de una burbuja, donde se anima a los atletas a limitar sus interacciones con los demás y así poder concentrarse por completo en el entrenamiento.

"Y también el hecho de estar en China, con poca gente alrededor, el jet lag. Apagas tu teléfono y estás solo", contó.

Para Hämmerle, afrontar la pandemia en estos Juegos hizo que su victoria fuera aún más satisfactoria.

"Hicimos un gran esfuerzo para estar aquí y poder volver a casa con el oro es una gran recompensa".

pst/gj/nzg/jr/dif/rsc/psr