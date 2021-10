La UE despliega su misión electoral en Venezuela

La misión electoral de la Unión Europea en Venezuela, la primera en 15 años, comenzó a desplegar a sus observadores este jueves, cuando empezó oficialmente la campaña para los comicios regionales del 21 de noviembre.

"Esta misión es independiente, imparcial, neutral", dijo la jefa de la misión, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, que acompañó la salida de unos 40 observadores de Caracas a otros estados del país.

"Vamos a observar todo el proceso, desde la campaña, hasta el momento de votación; después el recuento, reclamaciones si hay, y después producimos un informe".

Santos subrayó que los "observadores no van a intervenir" en caso de problemas, como es habitual en este tipo de misiones tanto de la UE como de la ONU.

Los observadores estarán en 23 de los 24 estados del país: solo Amazonas (sur) no estará cubierto por la misión antes de las elecciones. El 18 de noviembre, 34 nuevos observadores "de corto plazo" se unirán a la misión, que en total contará con más de 100 participantes.

"Es una gran misión comparado con otros países y con otras misiones aquí" en Venezuela, señaló Santos.

La eurodiputada socialista dejó claro que no hay tensiones entre Caracas y la UE, luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), un exministro del fallecido expresidente Hugo Chávez, exigiera una disculpa al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, por declarar que la misión daría legitimidad a las elecciones.

"Me han recibido muy bien, con la delegación normal, nada que comentar", indicó.

La ONU y el Centro Carter desplegarán pequeñas representaciones de "expertos" para acompañar estos comicios de alcaldes y gobernadores, en los que la oposición participará después de tres años de boicot electoral.

Las autoridades venezolanas se mostraron en el pasado reticentes a permitir la entrada de observadores internacionales independientes y optaban por "misiones de acompañamiento" de organizaciones afines al chavismo. La UE presionó, sin éxito, para desplegar una misión de observación en las legislativas de diciembre 2020, a las que la oposición no acudió y el oficialismo arrasó.

La pandemia, la inseguridad y problemas logísticos como la escasez de gasolina, sobre todo en la provincia, destacan entre los obstáculos que tendrán que sortear los observadores.

"Estamos acostumbrados a circunstancias difíciles", dijo a la AFP el observador polaco Lukasz Firmanty, que estará desplegado en el estado Carabobo (norte). "Estamos bien equipados".

Unos 70.000 candidatos compiten por gobernaciones y alcaldías, así como otros puestos municipales.

En Caracas aparecieron pancartas en apoyo a candidatos oficialistas y opositores y activistas se desplegaron repartiendo propaganda.

Carlos Ocariz, dirigente opositor y exalcalde de Sucre -municipio al este caraqueño que engloba la populosa barriada de Petare-, inició su campaña como candidato a la gobernación de Miranda (centro) con una marcha "azul" por las estrechas vías de Petare.

Varias decenas caminaron entre precarias viviendas de bloque y techos de zinc con banderas y franelas azules de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma unitaria con la que la oposición ganó la mayoría calificada del Parlamento en 2015 y espera este noviembre recuperar puestos regionales como Miranda, considerada la "joya de la corona".

Mayra Avendaño, de 24 años, no se entusiasma. "Yo no voy a votar. No quiero legitimar nada que no es legítimo", asegura la abogada.

Candidatos oficialistas, por su parte, congregaron a cientos en un estadio deportivo al este de Caracas, como muestra de la afinada maquinaria electoral del partido de gobierno, transmitió más temprano la televisora estatal.

Pedro Briceño, trabajador social de 70 años y afín al gobierno de Maduro, se dice "contento" de los venideros comicios. "La oposición habla siempre de fraudes, pero nunca da pruebas", señala.

