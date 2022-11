"Lograr equilibrio emocional", pide 'Memo' Ochoa para brillar en el Mundial

Guillermo 'Memo' Ochoa comparece en Doha en la víspera de disputar su quinto Mundial. "Para conseguir cosas hay que lograr equilibrio emocional", señaló el arquero antes de enfrentarse el martes a Polonia, una 'final' en un grupo que completan Argentina y Arabia Saudita.

Pregunta: Está a punto de disputar su quinto Mundial. ¿Cómo transmite su experiencia a los jóvenes?

Respuesta: "Soy un afortunado y un privilegiado. No es sencillo para un futbolista. Hay grandes que no tienen la oportunidad de vivir un Mundial, para mí ha sido maravilloso y magnífico. Pero quiero que este sea distinto, el mejor de todos. Hay mucha gente joven y parte de mi labor es buscar darle normalidad a las cosas, tranquilidad en el día a día, en los entrenamientos. En un Mundial es fácil que los nervios y las emociones se disparen. Un acierto y un error pueden ser muy extremos. Hay que ayudar a los demás dándoles equilibrio emocional. Tienes que conocer a tus compañeros, algunos reaccionan mejor con un grito, otros no. Hay que saber llegarles y que recuperen rápido el nivel".

P: ¿Qué recuerdo tiene de las Copas del Mundo que ha disputado?

R: "Cada Mundial que he vivido tiene su historia. El del 2014 significó mucho para mí, de entrada el primer partido contra Camerún, el primero que jugué tras esperar dos (en Alemania-2006 y Sudáfrica-2010 no debutó). Pero el 0-0 ante Brasil marcó un antes y un después en mi carrera, la gente me lo sigue recordando en la calle, en diferentes países. Ojalá que logre otra imagen bonita en este Mundial".

P: Se repite la historia, México llega bajo presión.

R: "La presión mediática en México depende de cómo lo tomes, el caso que le hagas, leas o veas, es decisión propia. Somos un país de mucho fútbol, con programas a todas horas. Hay mucho espacio que llenar, ya casi no se habla de lo deportivo, se ha convertido en un show. Los encabezados dicen una cosa y entras a la nota y no tiene nada que ver. En lugar de avanzar hemos retrocedido en el fútbol mexicano. Para que esto avance tiene que ser en todas las áreas. No es sencillo pero hay que decirlo".

P: ¿Qué análisis hace del grupo de México?

R: "Estoy de acuerdo en que Polonia es un partido clave. Nosotros sabemos que tenemos un equipo para competir y avanzar a la segunda ronda pero ningún rival será sencillo. Polonia tiene una plantilla de mucho talento, juegan en ligas fuertes, es un equipo que se mantiene en bloque, será difícil encontrar los espacios. Argentina no es solo Messi, tiene otros jugadores de calidad y talento. Finalmente Arabia, son vecinos de acá, seguramente mucha afición vendrá a llenar los estadios y nos pasará como a nosotros cuando jugamos en Estados Unidos, que jugarán con su gente".

P: ¿Cómo se puede parar a Robert Lewandowski?

R: "Sabemos el rival que es, la calidad y el talento que tiene. Nos tenemos que enfocar en intentar no darle opciones. Tiene la capacidad para darle la vuelta al partido, pero necesita a sus compañeros. Eso es lo que debemos evitar. Quitarles la posesión del balón y mantenerlos lejos de la portería. Será lindo y un reto importante".

P: ¿Cuáles son las sensaciones en el grupo a pocas horas de debutar?

R: "Hay emoción e ilusión. Hay mucha gente joven sin experiencia en un Mundial, pero tienen el roce internacional, la experiencia de los Juegos, que puede ser algo similar. Aunque la ansiedad del primer partido, del primer Mundial, va a estar ahí, en lo personal también. Esperando con muchas ganas que llegue el partido. Lo que queremos es jugar y la espera se hace larga".

