El número uno mundial del ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, anunció este miércoles su renuncia a defender su título en el Mundial de 2023.

"No estoy motivado con la idea de disputar otra partido. Pienso simplemente que no tengo gran cosa que ganar. No me gusta esto", declaró Carlsen en el primer episodio de su podcast "The Magnus Effect" (El Efecto Magnus).

