Maignan y Tomori, víctimas de insultos racistas según el Milan

Después del final del partido en el campo del Cagliari contra el AC Milan (victoria del Milan 1-0), se vivieron momentos de tensión, luego de insultos racistas dirigidos a los jugadores milaneses Mike Maignan y Fikayo Tomori, según el entrenador de los Rossoneri.

"En caliente, Mike me ha dicho que no es normal escuchar ciertos insultos. Es la primera vez que reacciona así, por lo que algo grave ha pasado. Algunas cosas no deberían suceder. Tomori me ha dicho lo mismo", declaró en DAZN Stefano Pioli, que confirmó los insultos racistas evocados por diferentes medios italianos.

"Maignan me informó que fue el objetivo de insultos que venían de detrás de su portería, nadie merece ese tipo de insultos", añadió el entrenador sobre la otra cadena que emitía el partido en Italia, Sky Sport.

Tomori y Maignan aparecieron especialmente enfadados tras el pitido final, en un final de partido confuso, y parecían dirigirse a espectadores.

Estos incidentes llegan después de que la 30ª jornada de Serie A estuviera dedicada a la lucha contra el racismo. Todos los jugadores llevaban sobre la manga de sus camisetas un mensaje antirracista de la Liga italiana de fútbol.

La vuelta de los espectadores a las tribunas esta temporada, después de un año de partidos a puerta cerrada por la pandemia, ha venido acompañada del regreso de los incidentes racistas en Italia. Maignan en concreto, ya fue objetivo de insultos racistas en el inicio de la temporada, en un partido en Turín contra la Juventus.

alu/dam/dr