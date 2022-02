Manchester United no pasa del empate ante colista y sale del Top 4

Nuevo tropiezo para el Manchester United (5º), que este martes no pasó del empate a un gol en su visita al colista Burnley, sumando sólo un punto, lo que le impide perder un puesto en la clasificación y salir del Top 4.

Todo se puso de cara para el United cuando el francés Paul Pogba abrió el marcador al poco de comenzar (minuto 18) tras una buena jugada de Luke Shaw.

El equipo que dirige el alemán Ralf Rangnick mereció más en la primera parte, en la que contó con media docena de ocasiones claras para marcar y dos goles anulados por el VAR.

Pero el United perdonó y el Burnley, en su primer disparo a puerta en todo el partido, empató por medio de Jay Rodriguez (47).

Pese a la entrada en la cancha del portugués Cristiano Ronaldo, a quien su entrenador había dado descanso, no solo no mejoró la situación del United, sino que si no es por el portero David de Gea, los 'Red Devils' se hubiesen vuelto a casa incluso sin el punto finalmente obtenido.

"Jugamos una excelente primera parte. Controlamos y dominamos el partido. Marcamos tres goles, pero dos fueron anulados. En la segunda no fuimos suficientemente agresivos. Una noche frustrante", resumió Rangnick.

Tras 24 jornadas, el United suma 39 puntos, a 8 del podio que cierra un Chelsea que disputó su partido a mediados de enero ya que se encuentra en Emiratos disputando el Mundial de Clubes.

Peor, el United sale del Top 4, es decir, de la zona de clasificación para la Liga de Campeones, en detrimento del West Ham, que en otro partido del martes derrotó por 1-0 al Watford (19º) con un solitario tanto de Jarrod Bowen (68), que deja al equipo londinense con 40 puntos en la tabla.

En este partido, el francés Kurt Zouma fue titular horas después de verse envuelto en una polémica tras difundirse un video en el que se le ve maltratando a su gato, un hecho que fue condenado por su club y denunciado ante las autoridades.

"Era seleccionable. El club arreglará ese asunto y yo me centro en lo futbolístico", declaró su entrenador David Moyes para justificar su presencia en el equipo.

Los hinchas de ambos equipos abuchearon en cada acción al internacional francés e incluso en un lance del juego, en el que quedó tirado en el suelo tras recibir un golpe, los aficionados rivales le cantaron: "Así es como se siente tu gato".

En duelo de equipos históricos por evitar el descenso, el Newcastle (17º), que se ha reforzado mucho en el mercado de enero gracias a los dólares de sus nuevos propietarios sauditas, derrotó por 3-1 al Everton (16º).

El Newcastle comenzó perdiendo después del autogol anotado por Jamal Lascelles (36), pero empató inmediatamente después por medio de otro gol en contra, esta vez de Mason Holgate (37).

En la segunda parte, Ryan Fraser (56) y Kieran Trippier (80), uno de los fichajes de enero (procedente del Atlético de Madrid) dieron la vuelta al marcador y una victoria que saca al Newcastle de la zona de descenso, al menos provisionalmente.

"Es un gran resultado para nosotros, estamos en una mejor posición, pero en el fútbol todo puede cambiar de la noche a la mañana", se felicitó el técnico del Newcastle Eddie Howe.

