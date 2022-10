"Me quedo con muchísimas cosas buenas", afirma Simeone

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, lamentó no haber podido pasar del empate 0-0 con el Brujas este miércoles en Champions pero afirmó que "me quedo con muchísimas cosas buenas".

"Tuvimos situaciones importantes, bien generadas, hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, por la intensidad, por el rival", dijo Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Metropolitano madrileño.

"Está claro que el gol no llegó, tal vez la (ocasión) de Morata nos queda más en la mente", dijo el técnico rojiblanco en referencia a un remate a bocajarro que el portero belga Simon Mignolet paró con la cara.

"Evidentemente ni el mismo portero lo esperaba", dijo Simeone, afirmando que en "esta vuelta hicimos todo muy bien, muchísimo mejor que en la ida contra ellos y me quedo con muchísimas cosas buenas".

El empate deja al Atlético en una situación complicada para pasar a octavos de Champions, pero "soy optimista y busco mirar las partes importantes del equipo", dijo el 'Cholo'

"Morata buscó el gol, Rodrigo (De Paul) volvió a engancharse en el equipo, Carrasco empezó a ser más eléctrico en la derecha y todos los que empezaron el partido me generaron lo que me gusta ver: un equipo que presiona, que no da un balón por perdido", añadió el técnico rojiblanco, admitiendo que "las palabras son muy lindas pero la realidad es la que es".

"Estamos en un lugar que lo único bueno es que tenemos que ganar los dos partidos" que quedan contra Oporto y Bayer Leverkusen para pasar, añadió.

"Llevamos temporadas que nos está costando entrar en octavos, luego como que el equipo compite mejor cuando ya son partidos de duelo, pero nos está costando mucho el camino a octavos", concluyó.

