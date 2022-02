Medios libios informan de tiroteo contra el coche del primer ministro

El coche del primer ministro libio Abdelhamid Dbeibah habría sido blanco de disparos la noche anterior, indicaron medios locales, sin especificar si el dirigente se encontraba dentro.

Las autoridades no confirmaron los hechos. Las redes sociales del primer ministro no indicaron nada al respecto y el portavoz Mohamed Hamouda no respondió a los repetidos llamados de la AFP.

Un oficial de la policía señaló bajo anonimato a AFP que los servicios de seguridad no recibieron "indicios de disparos en Trípoli".

Estas informaciones surgen mientras el Parlamento de este país castigado por la guerra, situado en Bengasi -el este de Libia a cientos de kilómetros de la capital-, se prepara para votar un reemplazante para Dbeibah, que se opone a dejar el cargo.

El primer ministro tenía un mandato para un gobierno de unidad nacional hasta las elecciones previstas para diciembre del año pasado, que se terminaron cancelando entre divisiones políticas, y asegura que solo cederá el poder a un gobierno electo.

