México busca frenar producción de cerveza en zonas con escasez de agua

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó este lunes frenar la producción de cerveza en el norte del país, que este año se ha visto afectado por una fuerte sequía no vista en décadas.

"No es decir 'ya no vamos a producir cerveza'. Es decir, 'no se va a producir cerveza en el norte'", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina, aunque no dio una instrucción directa para ello.

El mandatario dijo que México -en donde están asentadas la holandesa Heineken y el grupo belga-brasileño Anheuser-Busch InBev-, es el país que más produce cerveza en el mundo.

Según datos de Naciones Unidas, México fue el mayor exportador mundial de cerveza en 2021, con ventas por 5.015 millones de dólares, seguido por Países Bajos, con 2.160 millones de dólares.

López Obrador dijo que su gobierno apoyará a las compañías si producen la bebida en los estados del sureste del país, una región caracterizada por sus caudalosos ríos y exuberante selva, pero también por sus altos niveles de pobreza.

"Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur. Pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos", agregó.

El presidente se refirió al caso de Constellation Brands, que canceló la construcción de una planta en Mexicali, en la desértica región noroeste, tras una consulta pública impulsada por López Obrador donde la mayoría de participantes votó contra el proyecto.

En su momento la cancelación generó duras críticas del empresariado local por considerar que dañaba la confianza y el clima de inversión.

Diversas partes de México se han visto golpeadas por la falta de agua, lo que obligó a las autoridades a racionarla.

Monterrey, en el norte del país, vive una sequía como resultado de escasas lluvias a lo largo de 15 meses y una mala gestión de los recursos hídricos, según ambientalistas.

En esa ciudad opera Heineken México, que fabrica cerveza también en otras ciudades norteñas como Tecate, en Baja California y Meoqui, en Chihuahua.

El Grupo Modelo -que pertenece a AB InBev- tiene una planta en Torreón, Coahuila (norte) y una en Mazatlán, Sinaloa (noroeste), junto con otras repartidas en el resto del país.

