México, un paso atrás cuando preparaba el gran salto

Se consumó el gran paso atrás del fútbol mexicano en Catar, precisamente cuando aspiraba a dar el salto hacia las grandes potencias. Tras siete ediciones consecutivas en octavos del Mundial, esta vez se quedó en la fase de grupos. Buscaba romper la maldición del quinto partido y ni siquiera jugará el cuarto.

Clásico del Mundial, el Tri suma 17 participaciones en el gran torneo y solo ha finalizado en dos ocasiones entre las ocho primeras, siempre como anfitriona, en 1970 y 1986.

México no está en la élite y pocos la esperan. Catar quedará para siempre como el Mundial en el que se fue con dos derrotas y dos goles a favor en tres partidos (0-0 ante Polonia, derrota 2-0 ante Argentina y victoria 2-1 ante Arabia Saudita).

Volverá a recibir la competición en 2026, compartiéndola con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primer país que la organiza en tres ocasiones. Y tiene por delante un importante trabajo de reconstrucción para igualar sus anteriores prestaciones como anfitrión.

El principal señalado por la debacle catarí es Gerardo Martino, un seleccionador que ya era cuestionado por medios y prensa mucho antes de que comenzara el torneo.

Martino llegó en 2019 en sustitución del colombiano Juan Carlos Osorio, que se despidió tras la eliminación en octavos del Mundial de Rusia-2018.

Un técnico de prestigio mundial, que había dirigido a Lionel Messi en el Barcelona y en la selección argentina, cuartofinalista con Paraguay en Sudáfrica-2010, era la guinda del pastel para una federación que se renovaba, con Yon de Luisa accediendo al puesto de presidente.

Casi cuatro años después la apuesta ha sido fallida. El equipo ha estado por debajo de lo esperado en Catar y es difícil encontrar razones para el optimismo a corto plazo.

En algún momento los capitanes Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, 36 y 37 años, cinco veces mundialistas en Catar, tendrán que dar un paso al lado. El equipo necesita líderes que tomen su relevo.

En la cancha, sin un jugador de nivel 'top', pocos salen con algo más que un aprobado del Mundial.

En la previa al partido contra Arabia Saudita tomaron la palabra Guardado y Martino. Fueron preguntados por si la permanencia de los internacionales mexicanos en la liga local ejercía de freno para la selección.

"Hay muchas cosas que cambiar en la liga mexicana que no nos benefician para competir al máximo nivel, pero ahora no me gustaría entrar en eso. A un día del partido no es momento de analizar eso", reconoció el 'Principito' Guardado, con una larga trayectoria en el fútbol europeo y que se mantiene al máximo nivel con el Betis.

Martino recibió la misma pregunta y emplazó su respuesta al final del Mundial, pero es público que el entrenador comparte la opinión de su capitán.

"México tiene inversión ¿Cómo hacemos para tener una selección mejor? ¿Por qué nuestros jugadores no se van a Europa? No se van porque no los dejan, no se van por cosas del representante", señaló en septiembre.

"¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de euros y que no tiene mercado europeo?", añadió.

De los 26 jugadores que Martino convocó para el Mundial, 17 juegan en la liga mexicana. Héctor Herrera lo hace desde hace unos meses en la MLS, a donde llegó procedente del Atlético de Madrid, y solo ocho militan en campeonatos europeos, la verdadera élite del fútbol mundial.

A veces un paso atrás sirve para tomar impulso. El fútbol mexicano espera que sea su caso con el 2026 en el horizonte.

pm/psr