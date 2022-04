Modric, el talento no tiene edad

En el Real Madrid desde hace diez años, el centrocampista croata Luka Modric firmará, a punto de cumplir los 37 años, otra temporada brillante y será una de las claves merengues en la ida de semifinales de Champions contra el Manchester City el martes.

Melena rubia y pie de seda, el croata volvió a asombrar hace quince días con la extraordinaria asistencia con el exterior para el gol de Rodrygo (80) que llevó a la prórroga los cuartos de final contra el Chelsea en el Bernabéu.

"¡Que la enmarquen en el Prado!", afirmó el rotativo madrileño As.

Mientras sus dos compañeros de línea Toni Kroos y Casemiro acusan una pequeña bajada de rendimiento esta temporada, el Balón de Oro 2018 Luka Modric sigue brillando en la medular merengue.

Lastrado por el calificativo de "peor fichaje de la historia del Real Madrid" a su llegada del Tottenham en 2012, Modric, defendido por José Mourinho, ha tenido tiempo de madurar su juego.

Y diez años más tarde, al final de la prórroga contra el Chelsea, el subcampeón del mundo salió del Bernabeú ovacionado por los madridistas, que coreaban su nombre cuando se metía en el túnel de vestuario con el trofeo de mejor jugador del partido bajo el brazo.

¿Cuáles son las razones de esta juventud eterna del que cumplirá años en septiembre? Una vida discreta desde su llegada a Madrid en 2012, una alimentación cuidada, con un cocinero personal que vive con él, pequeñas diversiones como una cerveza de vez en cuando tras los partidos y una preparación física de élite.

El fisioterapeuta Vlatko Vucetic, su entrenador personal desde hace siete años, detalló a mediados de abril en una larga entrevista con el rotativo croata Jutarnji los secretos de la longevidad del pequeño centrocampista.

"La clave de su éxito es que se mantiene en forma constantemente. Intentamos que no haya grandes variaciones, que esté siempre entre el 85% y el 100% de su forma. Es lo que permite que pueda soportar 120 minutos de un esfuerzo de alta intensidad como contra el Chelsea", explicó Vucetic.

"Antes de cada partido y cada entrenamiento, trabaja 30 minutos con bandas elásticas. Sus músculos son así cada vez más elásticos, como si estuviera sobre muelles. Al final del partido, sigue corriendo sobre la parte delantera de su pie y mientras te apoyes sobre esa parte de delante, el riesgo de lesión es menor", añadió su preparador, que asegura que "puede jugar dos o tres años con esta intensidad, si está dispuesto a sacrificar su vida privada en aras del fútbol".

Modric, que finaliza contrato en junio, está en negociaciones para una renovación, según la prensa.

"No sé cuándo, pero creo que acabará su carrera aquí. Si quiere renovar, no hay ningún problema ni por nuestra parte (el equipo técnico) ni por el club. Al contrario, queremos todos que se quede. Se cuida mucho, no ha tenido nunca graves lesiones en su carrera y eso ayuda mucho", subrayó Carlo Ancelotti antes del partido contra el Sevilla en Liga (victoria 3-2).

"He conocido a otra leyenda del fútbol, Maldini, que ganó su última Champions con 40 años (en 2007 con el AC Milan). Si tengo que compararlo con otro sería con él: por su calidad, su seriedad, por la manera en que entiende el fútbol... Son dos leyendas", añadió 'Carletto'.

El técnico merengue le dejó descansar en la victoria contra Osasuna el miércoles con lo que Modric debería ser, sin duda, titular contra el Manchester City. Para soñar con una 5ª Liga de Campeones y llevar la comparación con Maldini hasta el final.

