Muere a los 50 años el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins

El baterista del grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió a los 50 años, informaron el viernes en un comunicado sus compañeros de la banda, ganadora de varios premios Grammy.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins", indicó la banda en un comunicado en Twitter.

"Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre", agregó.

El comunicado no especificó la causa de la muerte de Hawkins, en una noticia que se dio a conocer el mismo día en que la banda debía tocar en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia.

El festival indicó en un comunicado que no se llevará a cabo la actuación prevista de la banda.

Hawkins era parte desde 1997 de los Foo Fighters, una de las bandas de rock alternativo más influyentes y alabadas por la crítica, liderada por el antiguo baterista de Nirvana Dave Grohl.

El fallecido músico aportó la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to fly" y "Best of you". Anteriormente tocó la batería para la cantante de indie canadiense Alanis Morissette.

Los Foo Fighters celebraron el año pasado su 25º aniversario, y produjeron más recientemente "Studio 666", una película de terror y rock and roll.

Los homenajes del mundo de la música no tardaron en aflorar. El legendario Ozzy Osbourne lo aclamó como una "gran persona y un increíble músico", mientras el rockero punk Billy Idol describió la noticia como "trágica".

El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, alabó su "imparable poder rockero".

"En total incredulidad ante la noticia de Taylor Hawkins", dijeron los rockeros de Nickelback en un comunicado en Twitter.

"Nuestras más profundas condolencias a su familia, sus compañeros de banda, sus amigos y a todos los que alguna vez fueron tocados por la música que creó con @foofighters, @Alanis y tantos otros".

