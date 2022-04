"No es un problema para nosotros ser favoritos", afirma Nagelsmann

El técnico del Bayern de Múnich, Julian Nageslmann, afirmó este martes que "no es un problema para nosotros ser favoritos" de cara a la ida de cuartos de final de la Champions contra el Villarreal el miércoles.

"Es un equipo experimentado. Su entrenador (Unai Emery) ha ganado mucho en la escena internacional", admitió Nagelsmann en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Villarreal "ataca arriesgando, están rodados y no son fáciles de doblegar, pero confío en que podremos imponernos", añadió el técnido del Bayern.

"A menudo defienden muy bajo e intentan romper el ritmo del contrario", añadió Nagelsmann.

"Si hacemos caso a Emery, la Champions es un plus para ello, así que no tienen una gran presión por el resultado, pero no es un problema para nosotros ser favoritos, estamos preparados", aseguró el entrenador bávaro.

"Contra la Juve (en octavos) demostraron que sabían volver a meterse en el partido en una situación difícil", advirtió, pero "estamos preparados y no nos dejaremos sorprender".

