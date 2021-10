"No fue nuestro mejor fútbol, pero es un paso muy importante", dice Klopp

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró feliz tras ganar 3-2 al Atlético de Madrid en la Champions este martes asegurando que "no fue nuestro mejor fútbol, pero es un paso muy importante".

"No fue nuestro mejor fútbol, pero es un paso muy importante", afirmó Klopp en rueda de prensa, tras un partido muy intenso.

"No me sorprende esto (la intensidad), cuando estos dos equipos se enfrentan, el drama está asegurado", añadió Klopp, para el que "la historia del partido es especial porque no es fácil ir ganando 2-0 contra el Atlético tras 13 minutos".

"Queríamos controlar el partido de una manera poco adecuada y concedimos dos goles fáciles", añadió el técnico del Liverpool, para el que "al descanso (con 2-2 en el marcador) todo el mundo pensaba que el Atlético estaba en lado ganador".

"El partido fue aún más dramático por las decisiones (arbitrales). Creo que nuestro penal es penal y creo que el del Atlético no lo era y me sorprendió que lo anulara" el árbitro tras revisarlo en el VAR, aseguró.

