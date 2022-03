No hay "vía rápida" para la adhesión de Ucrania a la UE (Países Bajos)

Dirigente europeos descartaron este jueves la demanda de Ucrania de adherir por un procedimiento expreso a la Unión Europea (UE), para responder a la invasión rusa del país.

"No hay una vía rápida para el acceso. Eso no existe", dijo el primer ministro neerlandés, Mark Rutte a su llegada al palacio de Versalles, donde una cumbre del bloque se dispone a reafirmar su apoyo a Ucrania. El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que "no podemos darles a los ucranianos la impresión de que todo puede pasar en un día".

ahg/js