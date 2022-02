Nuevo ministro de salud peruano rechaza acusaciones de malas prácticas médicas

El recién nombrado ministro de Salud peruano, el médico general Hernán Condori, negó este viernes haber incurrido en malas prácticas médicas o profesionales y exigió a colegas y medios de comunicación que le permitan trabajar en el cargo que ocupa.

"¿Por ser médico general y porque vengo de provincia no puedo ser ministro de salud? He estado cuatro días (en el cargo), no me dejan trabajar, déjenme trabajar y sencillamente van a ver los frutos, hechos y no palabras", afirmó Condori ante periodistas en un operativo de vacunación en el centro de Lima.

Condori fue nombrado ministro esta semana por el presidente Pedro Castillo en sustitución de su colega Hernando Cevallos.

Ha sido criticado desde la prensa local y el gremio médico, que afirman que ha recetado productos no avalados por la ciencia como la llamada "agua arracimada", y también por ser investigado por supuesta corrupción.

"Propongo a colegas médicos y medios de prensa, vayan a Chanchamayo (una provincia en el centro de Perú), y sáquenme una receta de esa agua o un paciente al que le haya dado esa agua. Me sacan uno, y me voy", desafió el recién nombrado funcionario al negar tales acusaciones.

El "agua arracimada" se vende en varios países con supuestos beneficios para la salud, como retrasar el envejecimiento. Un frasco de 100 ml vale en Perú entre 200 y 300 soles (50 y 75 dólares), según medios locales.

La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) lamentó que el presidente Castillo lo nombrara a pesar de estar bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción.

Condori también negó atribuirse especializaciones médicas. "Soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo", aseguró.

"Hay pacientes diabéticos que atiendo y no soy endocrinólogo, muchos niños que se enferman los atiendo y no soy pediatra. Atiendo partos, vemos diferentes enfermedades porque así somos los médicos en el Perú profundo", dijo en alusión a su origen de una provincia del interior.

Perú, que inició la campaña de vacunación contra el covid-19 hace exactamente un año, ha sido muy golpeado por la pandemia.

El 10% de sus 33 millones de habitantes ha contraído el virus, según cifras oficiales, de los cuales han muerto 207.000.

Es el país con mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el mundo, con 6.300,4 decesos por cada millón de habitantes, según balance de la AFP en base a cifras oficiales.

Perú ha tenido siete ministros de salud desde que la pandemia irrumpió en el país, en marzo de 2020. Desde entonces también ha tenido cuatro presidentes, incluido Castillo, un signo de su debilidad institucional.

