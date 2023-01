Pachuca comienza la defensa de su título en el Clausura-2023 de México

El Pachuca, vigente campeón del fútbol mexicano, comenzará la defensa de su título enfrentando al Puebla en la jornada inaugural del torneo Clausura-2023 que se pondrá en marcha este viernes con el duelo entre el Necaxa y el Atlético San Luis.

En el año en el que celebrarán un siglo de su fundación, los 'Rayos' del Necaxa competirán bajo el mando del director técnico argentino Andrés Lillini quien buscará su revancha luego de haber salido de los Pumas por no clasificar a la liguilla del torneo anterior.

Para este Clausura-2023, el Necaxa fichó al extremo argentino Damián Batallini quien se incorporó procedente del Independiente de su país aunque ya conoce el fútbol mexicano pues en 2021 jugó para el Atlético San Luis.

Por su lado, el Atlético San Luis, dirigido por el brasileño André Jardine, también presentará caras nuevas en su plantilla como el mediocampista argentino Mateo Klimowicz y el delantero Leo Bonatini.

Tras su eliminación en semifinales del torneo anterior, las Águilas del América se presentarán el sábado en el estadio Azteca ante los 'Gallos Blancos' del Querétaro.

El América se desprendió de dos defensas extranjeros, el español Jorge Meré y el paraguayo Bruno Valdez, y sus principales fichajes se dieron en el mercado nacional: el portero Luis Malagón y el zaguero Israel Reyes.

"Yo, por la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado, no he dejado de pensar en qué corregir, en qué mejorar, en qué me equivoqué", dijo el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas.

"Las aspiraciones son siempre las mismas. Acá en una institución tan grande como América salir campeón es el objetivo mayor para el grupo".

Mientras el América comenzará con el objetivo de ir por el título, el Querétaro tratará de alejarse pronto de la parte baja de la tabla de cocientes para evitar las multas que recibirán los tres equipos que queden en el fondo al término del torneo.

Los 'Gallos Blancos' ficharon a dos refuerzos argentinos: el mediocampista Manuel Duarte y el delantero Jonathan Torres.

La jornada se cerrará el lunes en el estadio Hidalgo donde el Pachuca del director técnico uruguayo Guillermo Almada comenzará la defensa de su corona ante el Puebla.

Los 'Tuzos' del Pachuca no han registrado refuerzos aún y del plantel que quedó campeón vendieron al mediocampista Víctor Guzmán que ahora jugará en las 'Chivas' del Guadalajara.

Por su lado, el Puebla tuvo bajas sensibles como la del defensa Israel Reyes que se marchó al América y la del mediocampista Jordi Cortizo que jugará para el Monterrey, además se fue Nicolás Larcamón, director técnico que le dio un estilo aguerrido y que ahora entrenará al León. Su lugar en la banca de 'La Franja' fue ocupado por su auxiliar mexicano Eduardo Arce.

Jornada completa. Viernes: Necaxa-Atlético San Luis, Mazatlán-León. Sábado: América-Querétaro, Atlas-Toluca, Monterrey-Guadalajara. Domingo: Pumas-Juárez, Santos-Tigres, Tijuana-Cruz Azul. Lunes: Pachuca-Puebla.

