Palmeiras inicia el asalto por su tercer título en fila de Copa Libertadores

El Palmeiras del portugués Abel Ferreira se estrena este miércoles ante el venezolano Deportivo Táchira en la Copa Libertadores-2022, en el inicio de la búsqueda de un tercer título consecutivo del torneo, que sería el cuarto del club brasileño.

El 'Verdão' visita el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, fronteriza con Colombia, con el eco de la celebración de su vigésimo cuarto Campeonato Paulista, ganado el domingo ante el Sao Paulo.

"¡Una (copa) más! ¡Una más!", coreaban en la cancha el capitán Gustavo Gómez y sus compañeros después de ganar con aplastante marcador de 4-0 el partido de vuelta de la final, guiados por dos goles de Raphael Veiga.

Así remontaron la derrota 3-1 sufrida en la ida.

"Estos jugadores nacieron para hacer historia en el fútbol brasileño y en el Palmeiras. No me pregunten de dónde sacan su fuerza", comentó en rueda de prensa un feliz Ferreira. "El mérito es de ellos. Yo no pateo la pelota, ellos me hacen un mejor entrenador".

Ahora llega la Copa Libertadores con el enfrentamiento ante Táchira en el arranque del Grupo A, que completan el ecuatoriano Emelec y el debutante boliviano Independiente Petrolero. El partido comenzará a las 20H00 locales (00H00 GMT del jueves), con arbitraje del argentino Darío Herrera.

Abel Ferreira renovó el pasado 26 de marzo su contrato con el Palmeiras hasta diciembre de 2024.

"¡Me quedo!", expresó entonces el exfutbolista de 43 años. "Les anuncio que vamos a seguir juntos. Es un orgullo estar acá", dijo el portugués, rodeado por sus jugadores en el vestuario, en un video que divulgó el club en redes sociales.

Ferreira le ha dado a Palmeiras dos de sus tres títulos de Copa Libertadores. El primero había sido conquistado en 1999 bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari, quien después ganó el Mundial como seleccionador de Brasil en Corea del Sur y Japón-2002.

Y 2022 no comenzó nada mal.

Antes de quedarse con el Campeonato Paulista, el Palmeiras aumentó su colección de trofeos al vencer al Athletico Paranaense en la Recopa Sudamericana, con lo que tomó revancha luego de la derrota que le había propinado en 2021 el argentino Defensa y Justicia. El 'Verdão' empató 2-2 de visita en la ida y salió airoso 2-0 en casa en la vuelta.

El Deportivo Táchira, campeón de la primera división de Venezuela en 2021, muestra respeto por el favorito Palmeiras, aunque promete intentar dar sorpresas.

"Sabemos que es un rival complicado, un rival brasileño, pero creo que estamos para grandes cosas y saldremos a dejarlo todo y a hacer respetar la casa", declaró a la oficina de prensa del club Yerson Chacón, joven estrella de 18 años del 'Carrusel Aurinegro', que ya dio sus primeros pasos en la selección venezolana a las órdenes del argentino José Pékerman.

El jueves, en la liga doméstica, Chacón fue decisivo en la victoria 2-0 de Táchira frente a Deportivo Lara, con la que los andinos llegaron a 13 puntos en seis jornadas, a uno del líder Deportivo La Guaira.

Ese duelo marcó la reapertura de su estadio tras obras de recuperación del césped.

Táchira afronta la Libertadores con el español Alex Pallarés como entrenador, nombrado tras la salida del técnico que llevó al equipo al título el año anterior, Juan Domingo Tolisano, quien dirige al Antofagasta en Chile.

- Alineaciones probables:

Deportivo Táchira: Cristopher Varela - Pablo Camacho, Jesús Quintero, Edisson Restrepo, Gabriel Benítez - Yerson Chacón, Maurice Cova, Francisco Flores, Edson Tortolero, Richard Figueroa - Anthony Uribe. DT: Alex Pallarés.

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez - Raphael Veiga, Danilo, Ze Rafael - Dudu, Rony, Gabriel Verón. DT: Abel Ferreira.

